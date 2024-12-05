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香港直擊／吳君如「小男友」被硬加打戲！　甄子丹讚：有我年輕樣子

記者蕭采薇／香港報導

國際動作巨星甄子丹再度自導自演新片《誤判》，4日在香港舉行亞洲媒體試片，除了再次展現好身手，首度挑戰檢察官角色。不僅有拳拳到肉的火爆對決，更有法庭上的唇槍舌戰。連剛在《我談的那場戀愛》和影后吳君如談網戀的張天賦也有精彩打戲，甄子丹稱讚：「他有我年輕的樣子。」

▲《誤判》甄子丹、張天賦、許冠文。（圖／華映提供）

▲《誤判》甄子丹再次展現好身手。（圖／華映提供）

甄子丹飾演曾擔任警察的檢察官，要對法律條文熟悉，面對武力威脅時也能出手，堪稱文武雙全。同事擔任導演的他也表示，除了想要動作場面讓觀眾更難忘，也希望觀眾能動作戲中感受到角色的情緒和緊迫，「是這個階段我最想做好的事。」

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▲《誤判》甄子丹、鄭則仕。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《誤判》甄子丹、鄭則仕在香港接受台灣媒體訪問。（圖／華映提供）

在《誤判》中飾演大法官的許冠文，另一部電影《破‧地獄》打破1.15億港幣的票房紀錄，登頂香港影史最賣座港片。兩人在《誤判》的法庭戲中唇槍舌戰，甄子丹形容是在「鬥嘴」，他笑說：「不想要一成不變的法庭戲，希望是讓觀眾覺得有點幽默感。」

▲《誤判》甄子丹、張天賦、許冠文。（圖／華映提供）

▲《誤判》許冠文飾演大法官，和甄子丹在法庭上「鬥嘴」。（圖／華映提供）

香港人氣歌手張天賦轉戰大銀幕同樣成績亮眼，這次他在片中飾演警察，也有一對多的驚險動作戲，有望成為新一代打仔。身兼導演及監製的甄子丹透露，片中所有演員都是他親自選角，「 張天賦是我指定必須要找的年輕演員。」

▲《誤判》甄子丹、張天賦、許冠文。（圖／華映提供）

▲《誤判》張天賦有精彩打戲，被甄子丹稱讚「有我年輕的樣子」。（圖／華映提供）

甄子丹說：「我本來沒聽過他的歌，知道他很紅，朋友給我看了他的影片說『你看看這個年輕人』，我看到樣子就說『這是我要找的人物！』他那種不服氣、很有自信的樣子，像我年輕的時候 。」甚至劇本上本來安排甄子丹打，也是他建議讓張天賦一展身手，「我想讓他去表現」。

▲《誤判》甄子丹、張天賦、許冠文。（圖／華映提供）

▲《誤判》甄子丹首度挑戰檢察官角色。（圖／華映提供）

至於找許冠文來演出大法官，甄子丹笑說「那時候還沒有《破‧地獄》，但我是他的影迷，很喜歡他的《半斤八兩》、《天才與白痴》！」 他形容許冠文非常適合演這個角色，「我只是覺得心目中的法官必須要有趣、幽默、尖銳，會有一些化學作用，不是說教，必須要有鬥嘴，才會有那種反差效果。」《誤判》將於12月27日在台上映，許冠文主演的《破‧地獄》則於明天正式在台上映。

 

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誤判, 甄子丹, 張天賦

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