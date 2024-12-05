記者潘慧中／綜合報導

美女主播張齡予夫妻對於經營飯店都有概念，也因此常去住其他飯店「當作考察」。沒想到，有次入住一間由高奢珠寶品牌在日本開的頂級飯店後，老公意外因其中的裝潢瑕疵慘遭割傷，結果櫃台隔了好久才拿來一樣東西，讓她當場傻眼。

▲▼張齡予老公當時被沒包邊的門割傷。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）



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張齡予最近在《哈囉你有事嗎》透露，當初一走進該飯店，發現風格和她和老公認識的品牌差很多時，內心「已經有點失望了」。未料老公先洗澡時，因為淋浴間的門沒有包邊，腳當場被割出大約跟手指一樣大的傷痕，「住過那麼多飯店，沒有想到有這樣子的狀況。」

▲▼張齡予坦言一走進飯店就有點失望了。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）



立刻聯繫櫃台詢問是否有醫藥箱後，張齡予夫妻等了很久才終於有人來，結果對方只拿了一個小OK繃說「我們只有這個」，也不見醫藥箱。她當場傻眼，「蛤？可是這個連傷口都不夠貼耶」，只好讓老公先壓住傷口，她則趕快出門買包紮用品。

▲張齡予透露櫃台只拿了一個小OK繃，完全沒拿醫藥箱。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）



「後面的旅程也不太能走，基本上就毀了嘛」，張齡予無奈說道，只能在飯店周圍行動，結果回到房間泡澡時，她一躺進浴缸「瞬間抓不到耶」，差點滅頂，浴缸不只很深、兩側也沒有把手可抓。

▲張齡予差點在這個浴缸滅頂。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）



隔天，一位乍看是經理級的員工親自跟張齡予致歉，是關於老公腳被割傷一事。但最令她無言的是，當對方詢問其他改善意見時，她老實指出浴缸的問題，結果對方卻說「這個問題其實我們也有其他客人跟我們講過，因為設計師就是這麼覺得，他覺得這樣子比較好」，這讓她非常生氣，心想「那你問我幹嘛」，暗自決定再也不住該飯店。

▲張齡予給了建議也沒用。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）