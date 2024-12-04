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陳文茜發聲哀悼瓊瑤！　「轉發道別信」悲嘆：不如歸去

記者王靖淳／綜合報導

知名作家瓊瑤打造出許多膾炙人口的愛情作品，不過卻在今（4）日傳出在淡水住處輕生，享壽86歲，消息曝光後震驚各界。為此，資深媒體人陳文茜也透過臉書轉發瓊瑤寫下的道別文，並引用〈庭院深深〉的歌詞感嘆：「不如歸去。」

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▲▼陳文茜轉發瓊瑤道別信。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

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陳文茜以「多少的往事，已難追憶；多少的恩怨，已隨風而逝」作為文章開頭，描述歲月流逝帶來的釋然與無奈。文中提到「兩個世界，幾許痴迷；幾載的離散，欲訴相思」，陳文茜描述人生中的相聚與離別，同時也表達對重逢的期盼及對生命中的孤寂與思念，「天上人間，可能再聚，聽那杜鵑，在林中輕啼。」最後，陳文茜以反覆的「不如歸去」結尾，表達對瓊瑤驟逝的告別。

▲▼陳文茜轉發瓊瑤道別信。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜轉發瓊瑤道別信。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

事實上，陳文茜過去曾發文分享自己童年時的閱讀記憶，透露當年外公收藏大量書，包含日文和中文，雖然當時自己未必全看得懂，但對年幼的她來說卻是莫大的啟發。陳文茜表示，兒時會讀張愛玲、沈從文和魯迅的作品，甚至不放過向表哥借來的武俠小說與表姐借來的瓊瑤小說。她還比較了瓊瑤與張愛玲的作品風格，認為瓊瑤多聚焦於豪門的愛情悲劇，而張愛玲則以尖酸的筆觸描繪人性，特別是對金錢如何折磨靈魂的洞悉。

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關鍵字

瓊瑤, 過世, 陳文茜

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