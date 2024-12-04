高宇蓁孵2年認：小孩終於要出生　驚吐「羊水破了」生日當場噴淚

記者黃庠棻／台北報導

寫實殘酷又感人肺腑的電影《鳳姐》將於本周末（6日）全台上映，導演邱新達今（4）日率監製主演高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等演員一同亮相電影首映會，眾星一起拿著印有各角色的「衛生紙盒」，預告故事催淚動人。

▲麥語彤、瑪菲司、高宇蓁、蔡嘉茵、許乃涵出席《鳳姐》首映會。（圖／記者黃克翔攝）

由於電影上映當天正好是高宇蓁生日，今晚首映會劇組獻上驚喜生日蛋糕，眾演員們一齊歡唱生日快樂歌為她祝賀。高宇蓁訝異感動到當場噴淚，感性表示希望《鳳姐》能帶領大家與角色一同經歷心靈成長，變得更強大、更樂觀，並從中感受到溫暖。

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▲高宇蓁當場噴淚。（圖／記者黃克翔攝）



電影拍完近兩年即將上映，高宇蓁坦言既期待又緊張，坦言「有種小孩終於生出來的感覺」，開玩笑說「總算羊水破了，現在大概開到四指」，瞬間引起現場大笑，但玩笑歸玩笑，她還是開心表示「這是我第一次以監製和主演的身分在大銀幕上與大家見面，很希望能在戲院見到大家，聽聽大家的觀影感受，無論建議或批評，我們都虛心接受。」

▲高宇蓁出席《鳳姐》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



導演邱新達表示本片改編自編劇小時候的真實經歷，希望大家看完電影可以更多認識理解性工作者的生活歷程。他稱讚每個演員都很棒，尤其拍攝是在9月依然炎熱的時節，大家待在茶室場景裡很熱，但彼此相處情誼依然融洽。

▲高宇蓁出席《鳳姐》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



今晚首映會，高宇蓁片中的「茶室同事們」蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵、郭耀仁，以及後來加入的麥語彤都難得同台，各自分享拍攝趣事，飾演阿秋的瑪菲司透露片中一開始對阿鳳搶客人超級不爽，都會打小報告，後來兩人發展出革命情感，她也自爆「阿秋是個吃貨，導演安排很多東西給我吃，每次吃的都不一樣，大家可以注意一下！」

▲麥語彤、瑪菲司、高宇蓁、蔡嘉茵、許乃涵出席《鳳姐》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



「警察二人組」段鈞豪、黃冠智片中是阿鳳身邊重要的兩個男人，黃冠智為了扮警察，事前先向身邊警察朋友田調，他覺得困難點在於當年的警察比現在權威感更霸氣，曾聽人形容跟流氓只有一線之隔，所以表演上要拿捏好，一不小心就會越線。

▲高宇蓁與黃冠智在《鳳姐》飾演姊弟。（圖／記者黃克翔攝）

段鈞豪也在開拍前拜訪資深警察教官朋友，了解當代警察在面對特種行業的辦案方式，以及彼此共處的關係，他提起早在2002年就曾演過制服員警，片中角色恰好也碰過類似遭遇，所以對此特種行業的題材並不陌生。

▲黃冠智、高宇蓁、段鈞豪出席《鳳姐》首映會 。（圖／記者黃克翔攝）



《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，集結高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等演員。藉由高宇蓁的角色所經歷的悲苦遭遇，殘酷描繪了台灣茶室女子生活，並揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。電影將於12月6日全台上映，更多資訊請追蹤《鳳姐》官方臉書及IG。