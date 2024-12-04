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過世母親遺物織成圍巾！　胡歌「拍到泛淚」把爸媽都帶進《繁花》

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇台43頻道將於12月13日晚間11點全台首播胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演，電影導演王家衛首度執導的電視劇《繁花》；該劇的光影畫面、情感轉折處理不僅創下電視劇的天花板，還收錄許多耳熟能詳的經典歌曲，胡歌更為電視原聲帶獻唱了〈偷心〉，還邀爸爸共同演出MV。

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

戲開拍前，劇組向外界徵求九十年代的老物件，胡歌提供了過世母親留下來的縫紉機、絨線，還用這絨線織成寶總身上的圍巾，胡歌表示下戲後非常不捨跳脫這個角色，對《繁花》的厚愛可見一斑！《繁花》即將於12月13日晚間11點起，週一至五晚間10至12點於緯來戲劇台43頻道播出，並原汁原味呈現雙語播出（國語、滬語）。

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▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

王家衛導演慢工出細活，拍攝三年半讓演員經歷了「磨戲」的階段，夾著超高人氣導演、卡司陣容，口碑、話題兼具的《繁花》一推出即創下超高網路聲量，今年六月在上海電視節白玉蘭獎中獲得最佳中國電視劇獎，胡歌獲得最佳男主角獎，十月在釜山影展中，胡歌又再度獲得最佳男主角獎，《繁花》再榮獲最佳劇集獎項。

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

獲獎無數的《繁花》展現了九十年代的上海風情，但胡歌透露，拍攝快四年的時間，他沒去過真的「黃河路」。劇中的黃河路是在車墩影視基地搭建的，還原了九十年代的上海，從街道道店鋪都打造到極致的復古與真實，胡歌說為了演出「阿寶」這個角色，他拍攝期間都騎摩托車去，再騎摩托車走，直呼「因為阿寶這個人物需要無畏的衝勁，很多時候又是孤獨的靈魂，騎摩托車能符合這個人物狀態的，所以才故意這樣做。」

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

《繁花》劇中穿插許多經典歌曲，胡歌在劇中獻唱〈偷心〉，還找來爸爸在MV中演出「倉庫管理員」角色，胡歌說飾演寶總讓他跟父親日常相處上多了一些共同話題，胡爸還開玩笑說，自己年輕時可比「寶總」帥多了。

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲胡歌媽媽留下的絨線，織成劇中飾演寶總初戀的雪芝脖子上的紅色圍巾。（圖／緯來戲劇台提供）

另外，導演王家衛是有名的細節控，胡歌還分享在拍《繁花》時有一幕是「回眸」望向汪小姐，但王家衛設計他展現出的情緒不是看向某個具體的人物，這樣的想法很抽象，但在布光的時候，他回頭一看，眼前閃現的是他的童年，母親牽著他的背影，也讓他想起過世的母親開始把持不住，眼眶充滿淚水；王家衛看到後說，《繁花》就是想讓觀眾看了之後能有似曾相識、熱淚盈眶的感受。

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胡歌, 繁花

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