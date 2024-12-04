兒子血癌再復發…國民爸爸庹宗華「主動改戲」導演拍完落下男兒淚

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視在歲末年終推出一部最溫暖，同時也是今年最熱血《血．拾人生》，庹宗華在劇中飾演「朱爸」的角色，詮釋跟兒子有心結，一路陪兒子走過罹患血癌的心路歷程。

▲庹宗華、林思廷、安俊朋出席《血．拾人生》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

庹宗華形容在「朱爸」的生命中是非常沉重的事，卻還能堅持，甚至繼續幫兒子完成心願，讓大家重視造血幹細胞捐贈驗血建檔，庹宗華在跟原型角色碰面時跟他說「你很適合當情報人員，因為你的抗壓力實在是太大了」，因為「失去」這件事是「朱爸」人生中永遠無法抹滅的痛苦，就連有一場是拍女兒結婚的戲，下戲後，兩個「朱爸」合照，真的「朱爸」就拿出兒子的照片一起拍，也讓庹宗華感受到「朱爸」生命中不可承受的痛。

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▲庹宗華、林思廷、安俊朋出席《血．拾人生》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

庹宗華拍了無數個爸爸的角色，在觀眾心目中已經是「國民老爸」，這次拍《血．拾人生》中的「朱爸」，他覺得「抒發很多在真正日常生活中壓抑的情緒」，演員的工作可以藉由角色把心中的壓力釋放出來「這個父親的角色，給了我很多的出口」。

▲林思廷、安俊朋出席《血．拾人生》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

有一場拍兒子血癌再次復發的戲，庹宗華跟導演黃常祚建議想用拍背的方式表達傷心跟失去的情緒，拍完連導演黃常祚都說「庹哥，我感覺到好強烈的東西」。

而庹宗華說拍背影戲的地點，剛好十年前也在附近拍戲「可是在那時候我失去了我母親，那股壓力是一直到我拍背影戲的時候，才真正的宣洩出來」，把自己一直以來過不去的傷演出來，也跟「朱爸」很像。庹宗華說真正難過的時候「任何角度都能感受到難受的力量，不是去演出來，應該是從身體裡面散發出來，大家才能真正的感受到，那才是表演」，對白只是輔助，真正說故事是用眼睛跟肢體。

▲庹宗華出席《血．拾人生》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

拍攝《血．拾人生》時，庹宗華印象深刻的是，跟兒子拍兩個人最後的對話，看試片時他看完自己都很驚訝「我可以演成這樣子」，驚覺自己看得入神到「變觀眾了」，而且導演又再次落淚。庹宗華歸功是導演黃常祚的功力，擅常說溫暖的故事，把每個演員最細膩的部份紀錄剪輯出來，忍不住也讚美「導演你很厲害哦！」覺得就像大師作畫般，簡單的線條就像呈現出龍飛鳳般的精采。

▲庹宗華出席《血．拾人生》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

《血．拾人生》庹宗華跟兒子的角色都很沉重，林思廷飾演庹宗華的女兒「朱麗」，安俊朋飾演男朋友「禹睿」，庹宗華覺得兩個人的表演是「更純、更真」，讓整齣戲感覺很舒服不會匠氣。林思廷說庹宗華片場都會跟大家分享很多人生經驗，每天都獲益良多，看到庹宗華都很快樂。

▲庹宗華主演《血．拾人生》。（圖／大愛電視提供）

遇到年輕演員拍戲NG，庹宗華覺得這不是犯錯「否則每個人都像馬克杯一樣的表演，出來會非常制式，不好看」。安俊朋說庹宗華會讓片場變得很輕鬆，但一開機就會立刻回到狀態中，林思廷也說「上一秒笑，ACTION的時候就會掉眼淚」。

不過，庹宗華也特別跟真正的「朱爸」說「現場可能會嘻嘻哈哈的不要介意，不是不尊重或輕浮，只是希望讓整個工作環境大家都能很輕鬆愉快」，庹宗華也鼓勵年輕演員「任何行業都一樣，只要你待久了以後，將來大哥大姊就是你，現在做不好沒關係」。