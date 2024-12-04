李又汝土味情話「這輩子牽緊緊」狂撩黃文星　看到劇本台詞傻眼了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》中，女主角李又汝與男主角黃文星，兩人是相愛相殺又是互相吐槽的好對手。近期兩人劇中頻頻放閃，甜言蜜語說個不停，讓她直呼「想吐」。

▲《愛的榮耀》李又汝、黃文星瘋狂放閃。（圖／民視提供）

李又汝表示最近劇情讓人壓力爆棚，也謝謝黃文星的鼓勵，演到現在聽到黃文星說「壓力使人成長，你有感受到嗎」，也讓她直呼很感動，演員能夠遇到會幫助對方的對手演員，真的很難能可貴。

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▲《愛的榮耀》李又汝、黃文星瘋狂放閃。（圖／民視提供）

而李又汝更透露，她在劇中飾演的惠潔，對黃文星飾演的黃冠廷深情不已，兩人之間的互動相當甜蜜，她說道「我們每天都在拍戲的時候放閃，講一些肉麻的話，連我自己都起雞皮疙瘩。」

▲《愛的榮耀》李又汝、黃文星瘋狂放閃。（圖／民視提供）

不僅如此，李又汝還分享了劇中兩人最誇張的對白，笑說「我會從他背後環抱他，說『我這輩子一定會把你的手牽緊緊，而且是十指緊扣喔』。」她笑說：「這些話聽起來很肉麻，但劇本就是這樣寫的，我們只能硬著頭皮演。」

▲《愛的榮耀》李又汝、黃文星瘋狂放閃。（圖／民視提供）

對於劇中角色，李又汝表示：「惠潔這個角色讓我很有挑戰性，她非常專情，即使被傷害了，還是深愛著對方。我覺得這是一個很特別的角色，希望觀眾會喜歡。」

▲《愛的榮耀》李又汝、黃文星瘋狂放閃。（圖／民視提供）

談到與黃文星的合作，李又汝笑說「黃文星真的很會演，他總能把大家逗笑。而且他每次看完劇本，都會自己在那邊笑個不停，說黃冠廷一定有什麼過人的長處，才會讓惠潔這麼愛他。」最後，李又汝呼籲觀眾「希望大家能喜歡《愛的榮耀》，也希望大家能從惠潔身上學到一些東西，但千萬不要像她一樣，為了愛情賠上一切。」

▲《愛的榮耀》李又汝、黃文星瘋狂放閃。（圖／民視提供）