周杰倫演唱會倒數一天　彈頭宣布「確定不去了」原因曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）即將在明天起於大巨蛋一連演唱四天，可說是本年度樂壇一大盛事，而好友、南拳媽媽彈頭（宋健彰）過去曾替周董填詞〈瓦解〉、〈楓〉、〈退後〉、〈擱淺〉、〈不愛我就拉倒〉等經典並傳唱至今，他笑說：「著著實實是周杰倫曲寫得屌！謝謝他給我機會！」彈頭更幽默說：「我這20年都靠這些版稅，養家糊口，還有到處潛水，哈哈！沒有啦！」不過他因在跟南拳媽媽巡演，遺憾這次演唱會無法到場。

▲確定彈頭缺席周杰倫演唱會 。（圖／美秀創意提供）

彈頭感恩重情義的周董，在上次世界巡演邀請他擔任演唱會嘉賓，而兩人合作的歌曲，周董還特別讓彈頭自己表演，「在上一個巡迴我擔任他巡演嘉賓，這些歌杰倫都是讓我唱，我非常感激他！前一陣子，有看到歌迷點歌他唱〈楓〉，我看到影片時心裡很崇拜，也很替他驕傲！更是充滿感激，謝謝杰倫讓我填寫這幾首歌。」

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提到愛女卉晴8月赴瑞士念高中，彈頭表示每天都會跟女兒通電話，女兒跟他說，許多同學都聽過他幫周杰倫創作的歌曲，「女兒跟我說，爸，你幫周杰倫填詞的〈楓〉、〈退後〉、〈擱淺〉這些歌，我同學都覺得很好聽耶！你應該多寫歌！」彈頭直言沒想到自己寫的歌能紅到瑞士，也沒想到女兒一個人在瑞士生活，可以這樣介紹自己的爸爸，當下真的眼眶泛淚，「聽到女兒的鼓勵，讓我更有動力，繼續努力在演藝圈奮鬥下去。」

▲彈頭和周杰倫是好友 。（圖／美秀創意提供）

不過彈頭說，目前正在跟南拳媽媽巡演，非常可惜無法躬逢周杰倫的大巨蛋盛會，「但是我相信我填的這些歌，有機會的話，杰倫應該會唱，在此超級祝福他，第一個在大巨蛋開演唱會的歌手！我的歌詞能在大巨蛋被杰倫唱，某種意義上我也算『破蛋』了！」