南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

記者田暐瑋／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間10時突襲宣布戒嚴，經過約6個小時後，4日凌晨宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，這場鬧劇引起極大風波，甚至一度傳出娛樂圈相關活動恐停擺，李多慧目前人在韓國，經紀人也對此發聲回應。

針對戒嚴令是否影響在台灣的活動，李多慧日前才回到韓國，據《TVBS新聞網》報導，經紀人表示她在台灣的工作計畫並未受到影響，這個月還會出席2場活動，包括12月31日的「台北最High新年城」跨年舞台。

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

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在戒嚴令宣佈後，韓主持人許志雄於Instagram上發文說道：「我現在真的再也無法忍受了。」並附上一張黑色圖片，引來許多網友留言表示反對戒嚴令。而演出過多部夯劇的資身綠葉演員金基天，也在社群上傳了一張尹錫悅總統宣佈戒嚴令的照片，並發文：「這將被記錄在歷史中，不要助紂為虐（부역）。」

經過6小時的混亂抗爭，尹錫悅4日凌晨在總統府發表撤回戒嚴談話，表示根據國會解除戒嚴的要求，身為總統他已決定解除前一晚11時（台灣時間10時）宣布的戒嚴令。他並稱當時是以「拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力。」同時宣布接受國會請求，解除戒嚴令並撤回軍隊。

▲南韓總統尹錫悅3日突宣布戒嚴。（圖／達志影像／美聯社）



