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吳佩慈被拍「現身晶華酒店」同歡范瑋琪！行蹤飄忽飛4地 經濟來源曝

【富豪男友通緝中1】吳佩慈台、日、港奔波　晶華酒店和范瑋琪同樂聚會

▲讀者提供本刊吳佩慈（中）、范范（左一）聚會的照片，在場還有公關教主于長君（右一）、秀傳醫院少奶奶楊晴瑄（左二）。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

去年亦有一篇報導，寫到北京市第一中級人民法院的一則通報顯示，「紀曉波主導的惡勢力犯罪集團已被公安機關搗毀」「吳佩慈未婚夫被定性為惡勢力首腦」，頓時成為熱搜關鍵字。與此同時，吳佩慈除了日本，近來則是除了現身台灣與香港，甚至深圳等地；本刊甚至入手一張她在晶華酒店的聚會照片。

一襲黑色俐落套裝的吳佩慈，站在點燈的耶誕樹前與女性們開心合影，氣色看來絲毫不受紀曉波成為通緝犯所影響；同場的「女性們」則有身邊固定班底包括「范范」范瑋琪、秀傳醫院少東黄柏文的老婆楊晴瑄，以及號稱公關教主的于長君。

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【富豪男友通緝中1】吳佩慈台、日、港奔波　晶華酒店和范瑋琪同樂聚會

▲吳佩慈（左）被拍到在深圳兒童夏令營裡哄小孩，行蹤頗為飄忽。（翻攝自芒果撈小萌主微博）

【富豪男友通緝中1】吳佩慈台、日、港奔波　晶華酒店和范瑋琪同樂聚會

▲被拍到在深圳兒童夏令營陪伴小孩，吳佩慈（右）被讚是個很有愛，而且很能照顧孩子的媽媽。（翻攝自芒果撈小萌主微博）

一路以來吳佩慈一家的行蹤成謎，帶著孩子奔波見父之外，多忙生活雖有失根之感，但作為紀曉波的女人，也不得不找到自己的一套生存之道了。不過另一方面，吳佩慈偶爾又到日本愛相隨紀曉波，帶著小朋友去見他們父親。

【富豪男友通緝中1】吳佩慈台、日、港奔波　晶華酒店和范瑋琪同樂聚會

▲吳佩慈近年少用社群，最後一則貼文停在2021年，甚至有人留言稱遭她全家詐騙，也沒得到回應。（翻攝自吳佩慈IG）

年初還在當地和好友賈永婕一起欣賞美國超級巨星泰勒絲的演唱會，身上佩戴鑽石耳環和戒指，跟男友看似過得豪奢，沒想像的慘。只是最新消息傳出，紀曉波已經變成美國聯邦調查局的全球通緝犯了。當然吳佩慈也盡量不吵不鬧，畢竟她的最重要經濟來源還是紀曉波。


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