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楊謹華拍的陸劇要播了！　《隱娘》被砍10集過審…網：心抽抽疼呀

記者陳芊秀／綜合報導

女星楊謹華今年成績大豐收，繼《不良執念清除師》首度奪下金鐘獎最佳女配角獎，接著主演串流台劇《影后》掀起全台觀眾熱烈討論。而她2年前接演的陸劇《隱娘》也傳出過審，即將播出的消息。

▲▼楊謹華陸劇拍完2年傳出過審快播了。（圖／翻攝自微博）

▲楊謹華《影后》掀起全台追劇熱潮。（圖／翻攝自臉書／楊謹華）

《隱娘》由執導港劇《金枝慾孽》的戚其義擔任，秦嵐主演，以唐朝安史之亂後為時代背景，描述神秘組織「白玉京」訓練出一批女刺客被稱為「隱娘」，為守護蒼生而戰。飾演女殺手的除了第一女主角秦嵐，還有《白馬醉春風》的胡連馨，而唯一來自台灣的演員楊謹華飾演「凝碧夫人」，是神秘組織的幕後主事。男主角是鄭業成，近期因演出《蜀錦人家》討論熱度上升中。

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▲▼楊謹華陸劇拍完2年傳出過審快播了。（圖／翻攝自微博）

▲《隱娘》女主角是秦嵐，飾演女刺客「寧靜海」。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊謹華陸劇拍完2年傳出過審快播了。（圖／翻攝自微博）

▲楊謹華古裝造型。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊謹華陸劇拍完2年傳出過審快播了。（圖／翻攝自微博）

▲《隱娘》男主角鄭業成。（圖／翻攝自微博）

根據陸網多為娛樂博主傳出的消息，《隱娘》原本製作36集，現在變更為26集，即將下證，也就是即將取得播出許可證。根據陸劇審查流程，在過審並且確定集數、下證後，代表定檔播出日不遠了。

▲▼楊謹華陸劇拍完2年傳出過審快播了。（圖／翻攝自微博）

▲《隱娘》集數砍了10集過審。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊謹華陸劇拍完2年傳出過審快播了。（圖／翻攝自微博）

▲《隱娘》導演是港劇《金枝慾孽》的戚其義。（圖／翻攝自微博）

《隱娘》一口氣砍了10集，大陸網友嘆「砍了10集才過審」、「刪這麼多劇情能連貫嗎」、「刪了10集，心真的抽抽疼呀，香港導演就是愛拍禁忌戀啥的，但是內地過不了呀」。另外有網友以開拍前的招商圖證明，其實《隱娘》原定拍24集（當時設定單集60分鐘），「36集是早期的備案，現在等於多了2集」、「雖然知道不得不砍掉一些，沒法完整呈現，但是能見面就好」。

▲▼楊謹華陸劇拍完2年傳出過審快播了。（圖／翻攝自微博）

▲《隱娘》原定24集，但是當時涉訂單集60分鐘。（圖／翻攝自微博）

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隱娘, 秦嵐, 楊謹華

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