ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

舅舅是劉家昌！高怡平聞憾事震驚「20年沒聯絡」　悲痛發聲：我很愛他

記者孟育民／台北報導

「流行音樂教父」劉家昌3日驚傳病逝的消息，享壽83歲。但家屬不願意對外公布死訊，消息一出震撼演藝圈。外甥女高怡平稍早受訪，聽到此事相當震驚，「什麼？我很難過，我很愛我舅舅」，更透露和舅舅已經20年沒聯絡，雖然中間有試圖想聯絡，但都沒聯絡上，感傷地說：「上一輩的人脾氣和個性都太硬了，哪一家人不會吵架，家家有本難念的經。」

▲▼高怡平聽聞舅舅劉家昌病逝震驚。（圖／翻攝自臉書）

▲高怡平聽聞舅舅劉家昌病逝震驚。（圖／翻攝自臉書）

高怡平回憶，她和姊姊小時候曾拍過劉家昌執導的電影，更說劉家昌都會把姊妹倆叫過去說「讓舅舅親一下」，直呼對方比起像長輩，夠更像一個好玩的大哥哥，「他對我們晚輩都很好，很大方。」她如今細數過往點滴，只留下無限感傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▼劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌、汪曼玲）

▲劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

劉家昌驚傳在台北逝世，享壽83歲。香港資深媒體人汪曼玲同步發文透露，他12月1日驚傳在台北逝世，據了解，他近來檢查出右邊頸部及肺都有腫瘤，後續到榮總進行化療，但依舊沒能戰勝死神，友人打電話給大兒子，並證實了死訊。

事實上，劉家昌4月曾更新照片，但臉色憔悴、身材瘦弱，當時已引起粉絲關注，如今傳出逝世。但家屬目前未對外證實死訊，《ETtoday》記者傳訊大兒子，對方僅已讀未回，另外，章立衡（劉子千）、甄珍以及劉家昌助理手機皆未接未回。


 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉家昌, 高怡平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許光漢公開擇偶條件！　飛東京「2天拍20小時外景」敬業過程曝光
  2. 劉子千5年前改姓「章」　劉家昌「最後貼文痛罵家人」：改姓幽默
  3. 人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家
  4. 舅舅是劉家昌！高怡平聞憾事震驚「20年沒聯絡」　悲痛發聲：我很愛他
  5. 56歲蕭薔內臟脂肪只有1！　右肩疼痛就醫「全身健檢」結果超驚人
  6. 劉家昌傳癌逝！曾政大輟學「創作3千首歌」　陳昇評：在我心中是神
  7. 炎亞綸第一次公開「發長文護愛」後首露面！　親揭另一半心情
  8. 賈永婕直播落淚…露面吐轉職風波！　蔡淑臻公開放閃185cm男友
  9. 劉家昌昔翻臉前妻「再轟兒不孝」　切割章立衡：不姓劉不能拿錢
  10. 劉家昌驚傳辭世「最後PO文曝光」　哀訴心願：再唱〈我是中國人〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366