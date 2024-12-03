舅舅是劉家昌！高怡平聞憾事震驚「20年沒聯絡」　悲痛發聲：我很愛他

記者孟育民／台北報導

「流行音樂教父」劉家昌3日驚傳病逝的消息，享壽83歲。但家屬不願意對外公布死訊，消息一出震撼演藝圈。外甥女高怡平稍早受訪，聽到此事相當震驚，「什麼？我很難過，我很愛我舅舅」，更透露和舅舅已經20年沒聯絡，雖然中間有試圖想聯絡，但都沒聯絡上，感傷地說：「上一輩的人脾氣和個性都太硬了，哪一家人不會吵架，家家有本難念的經。」

▲高怡平聽聞舅舅劉家昌病逝震驚。（圖／翻攝自臉書）

高怡平回憶，她和姊姊小時候曾拍過劉家昌執導的電影，更說劉家昌都會把姊妹倆叫過去說「讓舅舅親一下」，直呼對方比起像長輩，夠更像一個好玩的大哥哥，「他對我們晚輩都很好，很大方。」她如今細數過往點滴，只留下無限感傷。

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▲劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

劉家昌驚傳在台北逝世，享壽83歲。香港資深媒體人汪曼玲同步發文透露，他12月1日驚傳在台北逝世，據了解，他近來檢查出右邊頸部及肺都有腫瘤，後續到榮總進行化療，但依舊沒能戰勝死神，友人打電話給大兒子，並證實了死訊。

事實上，劉家昌4月曾更新照片，但臉色憔悴、身材瘦弱，當時已引起粉絲關注，如今傳出逝世。但家屬目前未對外證實死訊，《ETtoday》記者傳訊大兒子，對方僅已讀未回，另外，章立衡（劉子千）、甄珍以及劉家昌助理手機皆未接未回。



