劉家昌昔翻臉前妻「再轟兒不孝」　切割章立衡：不姓劉不能拿錢

記者蔡宜芳／綜合報導

音樂人劉家昌有過兩段婚姻，他在1987年與第二任妻子甄珍離婚，結果兩人2017年公開撕破臉，雙方還於去年二度開戰，劉家昌也指控甄珍、章立衡（舊名劉子千）心機爭產，鬧得不可開交。

▲劉家昌在去年開砲前妻甄珍與兒子章立衡。（圖／CFP）

劉家昌在去年10月再向前妻甄珍開砲，指控對方爭產，他表示自己已經高齡，原本想平淡忍下，「沒想到這對母子，貪得無厭異想天開，在北京大律師中慫動下，竟把幫我的朋友跟恩人都告到法院去，讓做慈善公益的人不能正常運作。我還能袖手旁觀？」

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劉家昌除了詳述官司的過程，也無奈表示：「想想我這一生賺給他們的，應該夠他們用一輩子沒想到為了打官司，已賤賣掉了幾幢房子，孝敬那幾個北京大律師。 沒掙過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血，一個兒子，39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。」

▲劉家昌於去年宣佈和章立衡斷絕關係。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

後來又得知兒子劉子千改姓改名，劉家昌氣得公開放話：「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」痛批章立衡「不忠不孝」。

而甄珍對此則反控劉家昌「得寸進尺」，她表示，兒子當初與唱片公司簽約出道，起初發展良好，後來是劉家昌突然介入主導，章立衡雖不願意，但為了媽媽選擇妥協，「兒子稍有不從，你就威脅要斷掉兒子音樂路，還發文痛罵兒子畜生。現在反過頭來假惺惺，你配做父親嗎？」

甄珍當時也說，不知道為什麼劉家昌至今還要把往事挖出來說，隔空喊話：「不要顛倒黑白是非，有證據就去告我，不然就是誣陷。你的所做所為遲早有一天會大白於天下，法律的制裁不會缺席！」不過如今劉家昌傳出離世消息，兩人的戰火也被迫平息。

▲甄珍去年發文回應劉家昌。（圖／翻攝自甄珍臉書）

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