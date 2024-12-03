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《照明商店》、《異能》世界觀相同？作家姜草脫口「重要關鍵」暴雷了

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Disney+年度大作《照明商店》即將於4日重磅播出！主演朱智勛、朴寶英協同導演、編劇等人3日出席記者會，本劇由《異能MOVING》漫畫家姜草執筆，演員金熙元轉戰當導演，新鮮的組合令劇迷相當期待。由於前作成績不凡，也讓兩人壓力極大，被問及是否與《異能MOVING》享有共同世界觀？姜草不敢講太多，卻還是爆了關鍵要點，坦言「我能夠說的只有《異能MOVING》故事背景設定為2018年，《照明商店》也是2018年」，此話一出，讓大批劇迷期待不已，希望兩部作品未來會有連接之處。

▲▼《照明商店》。（圖／Disney+提供）

▲《照明商店》同樣是由《異能》漫畫家兼編劇姜草所執筆（圖／Disney+提供）

漫畫家姜草所執筆的《異能MOVING》在2023年掀起一陣熱潮，他所創作的《照明商店》翻拍成劇集，消息一公開就引起粉絲期待。本劇即將在4日播出，姜草被問及兩個戲劇作品的差異？他解釋：「首先，《異能MOVING》主要是描寫超能力者的故事，而《照明商店》是含有恐怖、神秘、羅曼史等各種元素，觀眾在不同部分上可以尋找到樂趣，並打動他們的心。」

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▲▼《照明商店》、《異能》世界觀相同？作家姜草脫口「重要關鍵」暴雷了。（圖／Disney+提供）

▲《照明商店》由朱智勛飾演商店主人。（圖／Disney+提供）

根據原著漫畫故事內容，裴晟佑所飾演的刑警「楊成識」是《照明商店》關鍵人物，但他也同時穿梭在《異能MOVING》續集，且《照明商店》原著朱智勛角色是爺爺且名字不詳，戲劇版卻賦予他名字，令許多劇迷好奇兩部戲劇作品是否在鋪陳將沿用同的世界觀，姜草被問及相關問題，他露出神秘笑容回答：「我會好好思考看看，但如果我說太多了，會妨礙觀眾觀影的樂趣，所以我無法回答，我能夠說的只有《異能MOVING》故事背景設定為2018年，《照明商店》也是2018年。」

▲▼《照明商店》、《異能》世界觀相同？作家姜草脫口「重要關鍵」暴雷了。（圖／Disney+提供）

▲朴寶英透露《照明商店》導演金熙元的細心。（圖／Disney+提供）

另外，演員金熙元轉戰當導演，由於他本身也是演員，對於拍攝品質很講究，絕對是準時上班、準時下班，朴寶英也稱讚：「讓我很驚訝的是，因為金熙元前輩也是演員，他會先演一遍動線移動，如果有不方便的地方就會修正，然後再來跟我討論『我有先演一遍了，覺得這樣移動比較順，妳覺得呢』，讓我覺得非常驚訝。」

▲▼《照明商店》、《異能》世界觀相同？作家姜草脫口「重要關鍵」暴雷了。（圖／Disney+提供）

▲雪炫也有參演《照明商店》。（圖／Disney+提供）

不僅如此，金熙元每天下班時都會打給朴寶英關心後續「今天還好嗎」，讓她感到很暖心。只是爆笑的是，在場所有演員都有接到金熙元的關心電話，朱智勛卻遭到獨漏，他爆笑提問「為何我沒有接到」，全場笑出來。

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照明商店, 朱智勛, 朴寶英

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