古天樂說漏嘴！　同台佘詩曼…意外脫口「收視神劇」拍電影版

記者陳芊秀／綜合報導

香港影視節目近年大復興，除了電影《九龍城寨之圍城》、《破地獄》創下口碑、票房佳績，電視則有佘詩曼回歸主演《新聞女王》創下高收視。而升級製片人的古天樂與佘詩曼在活動同台，受訪時脫口洩漏《新聞女王》將拍電影版的消息。

▲古天樂活動同台佘詩曼，脫口外洩《新聞女王》拍電影版。（圖／翻攝自微博）

綜合港媒報導，佘詩曼憑藉《新聞女王》榮獲2024亞洲電視大獎視后，打敗了同屆入圍《墨雨雲間》吳謹言、《不完美受害人》周迅等人，更是在此頒獎禮兩度封后的第一人，對此她感到非常開心，坦言：「事隔十多年，能夠再獲獎實屬不易，這是好運加上努力的成果。」然而，由於目前正在拍攝新劇《正義女神Themis》，還無暇慶祝。

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談到新劇時，佘詩曼透露，原本以為《新聞女王》已經很具挑戰性，但沒想到新劇更為困難，幾乎每天收工回家後都在背劇本。而近年參與製片的古天樂，被問到是否有意拍《新聞女王》的電影版時，他意外脫口：「不是我有沒有興趣，而是他們已經在籌備了。」而一旁的佘詩曼輕笑挑眉，沒有否認，古天樂改口「可能會做（拍）」，不過已經留給外界極大期待空間。

港劇《新聞女王》是佘詩曼轉戰大陸許久，相隔9年後再回歸演TVB的戲劇，故事描述電視台主播的明爭暗鬥，播出期間在串流、收視率都創下極高的網播量及收視率。

▲《新聞女王》播出時創下極高的收視率與網播量。（圖／翻攝自微博）