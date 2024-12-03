林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

記者田暐瑋／綜合報導

資深音樂人李坤城因癌離世，而小他40歲的遺孀林靖恩隨後不斷出現脫序行為，李坤城兒子3日發文，透露爸爸過世後房產變賣後，林靖恩不用工作，光靠房產信託可就能月領3萬。

李卓軒3日在臉書發文透露李坤城的身後財產處理後續，父親身後房產已經變賣並進行信託，林靖恩每月可領取約3萬元台幣，預估至少可領10年，酸說：「不用工作比各位過的更爽更舒服更有錢，還去偷東西就是腦子壞掉花太快了。就當我爸的看護債也兩清了。」

▲林靖恩賣了李坤城房產。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）

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針對遺產問題，李卓軒表示自己對父親留下的房子並不在意，「房子以我的能力要買幾間全靠自己，真的沒差那一間，我也放下了，這就是最好的安排。」他強調已經接受現狀，並認為這樣的處理方式是最合適的。

▲李卓軒發文。（圖／翻攝自Facebook／李卓軒）

林靖恩自李坤城離世後，爆出許多脫序行為，不僅砸壞飯店電視，被目擊流浪街頭、偷拿民眾的外送餐點，甚至與街友待在公園一起喝啤酒，又因超商拿走一罐25元飲料喝，被法院依竊盜罪判罰金3000元。李卓軒曾多次控訴林靖恩，後來雙方達成和解，老家由林靖恩繼承，自己則是拿到爸爸的古董收藏品、著作權。

▲林靖恩賣了李坤城房產。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）



