ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

記者田暐瑋／綜合報導

資深音樂人李坤城因癌離世，而小他40歲的遺孀林靖恩隨後不斷出現脫序行為，李坤城兒子3日發文，透露爸爸過世後房產變賣後，林靖恩不用工作，光靠房產信託可就能月領3萬。

李卓軒3日在臉書發文透露李坤城的身後財產處理後續，父親身後房產已經變賣並進行信託，林靖恩每月可領取約3萬元台幣，預估至少可領10年，酸說：「不用工作比各位過的更爽更舒服更有錢，還去偷東西就是腦子壞掉花太快了。就當我爸的看護債也兩清了。」

▲林靖恩。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）

▲林靖恩賣了李坤城房產。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對遺產問題，李卓軒表示自己對父親留下的房子並不在意，「房子以我的能力要買幾間全靠自己，真的沒差那一間，我也放下了，這就是最好的安排。」他強調已經接受現狀，並認為這樣的處理方式是最合適的。

▲林靖恩賣了李坤城房產。（圖／翻攝自Facebook／李卓軒）

▲李卓軒發文。（圖／翻攝自Facebook／李卓軒）

林靖恩自李坤城離世後，爆出許多脫序行為，不僅砸壞飯店電視，被目擊流浪街頭、偷拿民眾的外送餐點，甚至與街友待在公園一起喝啤酒，又因超商拿走一罐25元飲料喝，被法院依竊盜罪判罰金3000元。李卓軒曾多次控訴林靖恩，後來雙方達成和解，老家由林靖恩繼承，自己則是拿到爸爸的古董收藏品、著作權。

▲林靖恩突然發文破口大罵。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）

▲林靖恩賣了李坤城房產。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）


 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李坤城, 林靖恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丫頭結婚4年沒生小孩！　鬆口真實原因：蠻恐懼
  2. 資深藝人康凱掐頸工會員工！還恐嚇「弄你很簡單」　這下慘了
  3. 宇宙人20週年荷包賺滿！狂歡新北歡樂耶誕城　跨年趕場雙北
  4. 《棒棒堂》ECHO要當爸了「老婆催生中」！她挺巨肚被拍 婚紗照曝光
  5. 啦啦隊正妹激似三上悠亞！上場應援「車頭燈邊跳邊晃」　釦子全開看光
  6. 32歲韓星朴敏宰中國旅遊心臟驟停死亡　友人慟：他生前很健康⋯
  7. 柯震東PO限動「肚子一圈肉」！　發聲證實1件事延期了
  8. 跨海訪問／孔劉18禁床戰徐玄振　理性認「愛情會過期」：多巴胺分泌過多
  9. 賈靜雯離婚再嫁修杰楷「太lucky」被說很難聽！反應太真實 首回應
  10. 閃電回歸！《黑白2》官宣預告片曝光　「召廚師參賽」2大咖現身⋯網讚必追

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366