大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段

記者張筱涵／綜合報導

日本藝能公司「STARTO ENTERTAINMENT」於2024年11月30日發表聲明，否認旗下偶像團體「嵐」成員大野智涉及違反《大麻取締法》被捕的傳聞，並表示將對相關誹謗性報導和社群媒體貼文採取法律行動。

▲大野智被造謠違反大麻取締法。（圖／記者湯興漢攝）



日本社群媒體上11月28日出現多條關於「大野智因持有大麻被捕」的傳聞，包括多名爆料型網紅在內的用戶迅速跟進擴散，某知名評論網站甚至發文稱：「嵐的大野智涉嫌違反《大麻取締法》，警方已緊急逮捕，目前各大媒體正核實消息。」這些未經證實的內容在網絡上引發廣泛關注與討論。

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針對相關傳聞，「STARTO ENTERTAINMENT」在官方聲明中表示：「大野智從未進行任何違反《大麻取締法》的行為，也不存在被捕的事實。」公司強調，這些虛假文章與貼文嚴重損害了大野智的社會評價，對此絕不姑息，已著手準備法律措施。

不少粉絲對公司的態度表示支持：「採取法律行動是必要的，公司保護藝人是我們粉絲的最大安心，希望未來能繼續守護旗下藝人。」

在聲明發表後，一名曾參與傳播未確認消息的網紅公開致歉：「對於未確認的情報進行公開調查並引發騷動，我深表歉意，對大野智先生及其經紀公司帶來的困擾，我感到非常抱歉。」

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