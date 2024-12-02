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五熊深夜「突呼吸不過來」掛急診！回台才發病：完了 全身無力近況曝

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活。沒想到，她1日突然在社群網站透露，當天從馬來西亞回台後，一度呼吸不過來，只好立刻就醫急診，「還好是回台灣才發病。」

▲▼五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊深夜突然呼吸不過來。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

五熊深夜在Instagram限時動態坦言回台後，因為已經覺得有點不舒服，所以先去診所看醫生，吃完藥睡了一下午，未料到了晚上8點，驚覺呼吸不過來還很喘，「心想…完了！氣喘發作了！」

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▲▼五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊回台後才發病。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

連忙前往大醫院掛急診，幸好經過吸藥、打針、吃藥等一系列治療後，五熊在發文當下已經好轉很多，也能順利呼吸了。只不過，藥物的副作用是會讓她全身無力、心跳很快，還會感到疲累。

經過一晚的休息，五熊2日坦言昨晚並沒有睡好，還是有點喘，但早上起床準備吃早餐、吃藥時，發現公公掛了一袋稀飯和小菜在門把上時，內心不禁很感動。

▲▼五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊看到公公準備的食物很感動。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

已經5年沒發病的五熊，唯一慶幸的是自己回台灣才發病，「看來又要長期吸藥了」，並且到胸腔科做進一步的檢查，閉關休養一週，「變天了！辛苦所有的氣喘兒了，大家要保重身體哦！」

▲▼五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊深受氣喘所擾。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

五熊IG全文：

早上快十點從馬來西亞抵達台灣，那時身體就有點不舒服
中午趕快去診所看醫生拿了藥，吃完睡了一下午，到了晚上八點，發現自己呼吸不過來，很喘，心想..完了！氣喘發作了！
立刻去醫院急診！吸藥、打針、吃藥，現在好多了！
可以順利呼吸了！
不過藥的副作用是全身無力、心跳很快、很累～
明天晚上要回胸腔科檢查！我已經五年沒發病了！
還好是回台灣才發病！看來又要長期吸藥了～
我要閉關休養一週了
變天了！辛苦所有的氣喘兒了 大家要保重身體哦！

昨晚沒睡好～ 雖然吃藥很累，但因為還是有點喘，呼吸都有咻咻聲，早上定時起來準備吃早餐吃藥時，發現我公公掛了一袋稀飯和小菜在門把上，覺得很感動
吃到一半突然很想念我爺爺奶奶，因為以前阿嬤都會煮地瓜稀飯長得跟這很像，屬於不稀的那種～ 還有醃製的大頭菜也常常搭配稀飯出現！我爺爺很喜歡自己醃製一罐罐的嫩薑～ 可能從小吃到大，就算沒吃也常看到他們在桌上！很喜歡這組合的搭配！自從2021年3月他們離開去天堂後～ 我就沒有這樣的吃過了～

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