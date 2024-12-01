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峮峮粉色球衣現身日本球場熱舞畫面曝！　球迷嗨：進軍日本了嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

台灣啦啦隊在12強賽期間以充滿熱情與創意的台式應援震撼國際，近日，原就深受日本粉絲喜愛的啦啦隊女神峮峮現身日本職業籃球聯賽現場，讓球迷驚喜不已。峮峮身穿桃粉色球衣搭配短褲，站在球場中央帶動現場氣氛，吸引眾多球迷拿起攝影設備記錄這難得的一刻。甚至有球迷甚至興奮地在社群發文問「峮峮前進日本了嗎？」

▲峮峮粉色球衣相當可愛。（圖／翻攝自峮峮IG）

▲峮峮前往日本，開心向粉絲打招呼。（圖／翻攝自峮峮IG）

12強賽期間，台灣啦啦隊以震撼人心的應援方式，從預賽到決賽都成為外國球迷關注的焦點，中華隊前進東京時，多位啦啦隊成員放棄工作、自費前往日本，為台灣球員應援助威。熱情與專業深深打動了日本觀眾，甚至比賽結束後，許多日本球迷依舊沉浸在台式應援的氛圍中，對台灣啦啦隊留下深刻印象。

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▲峮峮粉色球衣相當可愛。（圖／翻攝自峮峮IG）

▲峮峮粉色球衣相當可愛。（圖／翻攝自峮峮IG）

▲峮峮粉色球衣相當可愛。（圖／翻攝自峮峮IG）

▲峮峮粉色球衣相當可愛。（圖／翻攝自峮峮IG）

峮峮昨天便透過Instagram 分享了這次受邀前往日本應援的行程，不僅親自向日本粉絲打招呼「明天見」，還在秋田的賽場上帶領球迷一起熱舞。從 X分享的影片中可以看到，峮峮身穿粉色球衣，熱情帶動現場氣氛，吸引大量球迷拿起手機猛拍。今天，峮峮也分享了在場館拍的大量美照，可看出相當享受這次的工作。

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