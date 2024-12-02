唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報12/2-12/8】

星象影響：水逆與火逆、火星逆行、金星進水瓶、海王星順行

本週水逆與火逆，影響雙子、處女、牡羊、天蠍，偶有不順或往事被重提。留意3C產品、交通旅行及溝通出狀況，行事粗心或講話大意狀況易被凸顯。週六火星逆行，有星在0-6度或獅子座者，是頭號事主。獅子座過去的好壞都會被關注，是個自我反省的機會。週六金星進水瓶，想去人多的地方或參觀熱門展覽，請注意安全。海王星順行，雙魚座生涯遇轉折或開啟新計畫。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

牡羊：易遇無奈的事情需解決；感情留意第三者出現

金牛：易忘東忘西招致批評；感情當心說錯話

處女：事情保留彈性對應變化、注意健康；感情宜靜觀其變

魔羯：休息不足影響事業運；感情問題需聊開解決

雙子：遇專業者要互相商量；感情可討論務實話題

巨蟹：事業按部就班很穩定；感情建議加點浪漫

射手：工作與海外很有連結；感情容易雞同鴨講不對頻

雙魚：在熟悉模式裡更能發揮；感情中的安全感很重要

獅子：接受建議能更得心應手；感情分享心事能拉近距離

天秤：能化解危機或遇英雄相助；感情需要情感支持安慰

天蠍：人脈關係能推動事業運；感情多些寬容不糾結細節

水瓶：工作順利收尾進帳；感情重視相處的舒適度