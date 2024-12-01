蘇丹影后「提倡和平」身份太敏感　舉家搬到埃及…含淚回不去家鄉

記者黃庠棻／台北報導

蘇丹女歌手艾曼尤瑟芙（Eiman Yousif）最近因演出電影《再見了！茱莉亞》（Goodbye Julia）爆紅全球，該片去年在坎城影展勇奪「自由獎」，也使原本打算退休的她，意外以演員身分重新崛起，更「出道即巔峰」廣獲世界矚目。

▲艾曼尤瑟芙演出《再見了！茱莉亞》爆紅。（圖／海鵬影業提供）

驚人的是，由於該片在北非各國超級大賣，加上蘇丹戰火不斷，尤瑟芙倡導「蘇丹和平」身分極其敏感，為避免招致危險，她最後不得不含淚離開傷心家園，與家人搬到埃及開羅定居。

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▲艾曼尤瑟芙演出《再見了！茱莉亞》爆紅。（圖／海鵬影業提供）

艾曼尤瑟芙在《再見了！茱莉亞》飾演意外捲入一起謀殺案的女歌手「莫娜」，她因為良心不安，找來死者妻子赴她家幫傭，未料引發一場驚天風暴。該片橫掃全球50多座獎項廣獲矚目，不僅將蘇丹當前戰爭及兒童飢荒問題，躍上國際版面、引發世人關注，獲國際影媒讚賞是「混亂騷動中的一道光芒」。尤瑟芙更因片中天人交戰的精采演出，一舉榮獲倫敦非裔國際影展最佳女主角大獎。《再見了！茱莉亞》將於12月13日在台上映。

▲艾曼尤瑟芙演出《再見了！茱莉亞》爆紅。（圖／海鵬影業提供）

多才多藝、美麗善良的艾曼尤瑟芙，不僅是蘇丹卡土穆大學管理碩士，也是著名「Bait Aloud」管弦樂團歌手，曾獲邀蘇丹及國際活動演出。由於她參與抗議蘇丹內戰的示威照片在網路瘋傳，使她成了近年蘇丹革命的標誌性人物。

尤瑟芙更發行單曲〈夢想在哪裡〉，表達她對蘇丹革命後政治局勢惡化的感受，並代言「We Stay Well Together」音樂合作，倡議南北蘇丹應和平共處。由於她在音樂會獻唱的視頻在網路瘋傳，意外被導演穆罕默德科多法尼（Mohamed Kordofani）看見，央請她主演電影《再見了！茱莉亞》爆紅全球，更獲國際影媒「Eye for Film」盛讚她「充滿智慧、表演出色」。

▲艾曼尤瑟芙演出《再見了！茱莉亞》爆紅。（圖／海鵬影業提供）

艾曼尤瑟芙在電影《再見了！茱莉亞》飾演北蘇丹的退休歌手莫娜，與丈夫關係陷入緊繃的她，有天遭一名南蘇丹男子尾隨，意外演變成一起凶殺案。莫娜掩蓋事實後，出於內疚、雇用了死者的妻子茱莉亞（希蘭莉亞克 Siran Riak飾）到家裡幫傭，兩人卻成為交心的好姊妹。

▲艾曼尤瑟芙演出《再見了！茱莉亞》爆紅。（圖／海鵬影業提供）

內心百般掙扎的莫娜，始終無法對茱莉亞坦白事實。直到東窗事發，一場人性風暴自此登場。該片除連奪50多座國際影展大獎，重要媒體均給予四顆星的滿分好評，力讚該片「賦予蘇丹政局的人性化一面」。艾曼尤瑟芙將「歌手莫娜」天人交戰的處境發揮得淋漓盡致，也一舉榮獲倫敦非裔國際影展最佳女主角大獎。

▲艾曼尤瑟芙演出《再見了！茱莉亞》爆紅。（圖／海鵬影業提供）

令人遺憾的是，《再見了！茱莉亞》電影中的殘酷背景，如今仍在蘇丹真實上演。蘇丹悲慘戰爭不僅舉世震驚，現在更蔓延成嚴重飢荒，兒童生存首當其衝，艾曼尤瑟芙四處奔走，不僅為蘇丹戰火下的兒童生存請命，更參加「團結蘇丹兒童會議」，演唱歌曲〈你就是路徑〉（Inta Altreeg）祈求各國伸出援手。

▲艾曼尤瑟芙演出《再見了！茱莉亞》爆紅。（圖／海鵬影業提供）

驚人的是，即使受封影后，尤瑟芙尚未享受其榮耀，便因其倡議「蘇丹和平」的敏感身分，被迫落難離開家鄉，並與家人前往埃及開羅尋求安身立命。而她這部「出道即巔峰」的電影《再見了！茱莉亞》，現在正在全球如火如荼上映，台灣將12月13日起正式登場。