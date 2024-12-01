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賈靜雯50歲超凍齡「出國結帳店員看護照傻眼」！　許願重拍《飛龍在天》

記者孟育民／台北報導

現年50歲的影后賈靜雯出道多年，凍齡美貌與精湛演技圈粉無數人，日前她登上podcast節目《欸！我說到哪裡了？》，一現身就讓王偉忠誇讚狀態超好，她笑說自己沒在忌口，但都會去運動，「不會很累，我已經習慣了，我努力保持啊，藝人要有不同的狀態，上鏡頭就會被放大。」她透露有次去米蘭時尚週，去當地買東西，結帳人員看到她護照上的年紀不敢置信，把同事叫出來一起來看，「女人真的需要被讚美！」

▲▼賈靜雯接受王偉忠訪問 。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

▲賈靜雯接受王偉忠訪問 。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

賈靜文表示很喜歡現在的自己，「變得很自在，我以前一直會挑自己的毛病，會覺得自己不夠好，會很內耗，經過一些過程，現在很自在，很喜歡自己現在的樣子。」她更笑說50歲生日願望是跟周遊談重拍《飛龍在天》，「她就說找當紅的阮經天、王淨來演。」

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▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自賈靜文IG）

▲賈靜雯活出最自在的狀態。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯談到演員的日常，也曾遇過不少危險，像是先前為拍戲住到滿是蜈蚣的房間．透過演出《我們與惡的距離》，一舉奪下金鐘影后的她，透露當時演到最後一場戲大崩潰，「很讓我觸動，因為我當了媽媽，最後一場戲太痛苦，我哭到在旁邊...，一想到就流眼淚，我演完戲還不敢直接回家。」

被問到會從角色裡出不來嗎？她說：「 我死命奔跑都要出來，我不可能留在裡面，因為那個太痛苦了。」王偉忠問她「現在當演員放鬆了嗎？」她則回應：「在演戲上面我很放鬆，但我應該要讓自己再鬆弛一點，我已經比以前好了，沒有在乎太多東西，當你心態上無所謂的時候，很多東西就進來了。」

(外送稿用)▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯當女演員也是在學習。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯2015年與修杰楷結婚後，接續迎來寶貝女兒咘咘、波妞的誕生，一家四口生活幸福。賈靜雯被媽媽說「傻人有傻福」，她表示認識修杰楷後生活改變了很多，因為對方個性就跟教官一樣，總能拉天馬行空的自己一把，「他就是一板一眼的人，就是把眼前的事情顧好，我們兩個蠻互補的。」不忘稱讚老公很貼心，很多事情看起來淡淡的，但都會幫忙先想到。

▲▼賈靜雯深夜帶孩子去公園運動，素顏狀態網讚嘆。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

▲賈靜雯現在生活幸福。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）
 

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賈靜雯, 修杰楷, 飛龍在天, 凍齡, 王偉忠

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