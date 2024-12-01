隋棠肉搏胡宇威害她「下半身失去知覺」　曾沛慈為愛犧牲放棄圓夢

記者蕭采薇／台北報導

動作影集《太太太厲害》中，隋棠除了展現母親的堅韌，更本人真槍實彈上場與大魔王胡宇威進行生死搏鬥。隋棠透露：「為了詮釋特務角色，她提前接受了兩個多月的動作訓練，包括武打技巧與空中瑜伽，她回憶起這場近距離肉搏戰，回家發現大腿髖部下方已經失去知覺，真的花了很久才恢復。」

▲隋棠、胡宇威在《太太太厲害》中有精彩的武打戲。（圖／鹿路電影提供）

對於這次在《太太太厲害》裡飾演冷血殺手Hero，胡宇威表示：「演Hero真的讓我覺得很過癮，有一種解放的感覺。我希望讓觀眾看到一個不一樣的反派，他不只是壞人，也有孤單與邊緣的一面。」他提到拍攝時內心需不斷揣摩Hero的心理狀態，並加入一些細膩的小動作，讓角色更加立體。

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胡宇威說：「Hero是一個孤單的人，沒人可以依靠，但他卻活得很自在，這種反差讓這個角色非常有趣。」此外，與隋棠、王陽明合作也讓胡宇威倍感愉快：「他們都毫無保留地發揮自己，語言和動作戲都配合得非常流暢，整個過程很過癮。」

▲胡宇威解放自我，投入詮釋變態殺人魔。（圖／鹿路電影提供）

此外，戲中曾沛慈飾演的美惠，回想起當年自己曾有留學進修的機會，正猶豫是否追逐夢想時，卻突然被求婚，老公向她承諾：「我絕不會讓妳受委屈。」但隨著婚姻因婆媳問題已經陷入僵局，美惠卻無法釋懷多次期待落空的失望。這段對比讓不少入戲的觀眾心痛。曾沛慈坦言：「美惠這個角色比我更樂天，也更能消化生活中的現實問題。我演了她，反而覺得應該多學學她的勇氣。」

▲《太太太厲害》曾沛慈拒絕留學圓夢，只為了跟楊祐寧結婚。（圖／鹿路電影提供）