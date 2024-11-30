台灣女團世代來臨！　「ELL＆s」接棒BLACKPINK、NEWJEANS

記者葉文正／台北報導

台灣高顏值女團「ELL&s」近日因與全球知名網路遊戲《PUBG絕地求生》的合作掀起熱議。作為一款深受全球玩家喜愛的大逃殺遊戲，《絕地求生》以創新的行銷方式聞名，值得一提的是，此韓國遊戲大廠官方前兩個合作的虛擬MV女團，分別是去年的BLACKPINK，以及今年話題不斷的NEWJEANS！

▲「ELL&s」被騙到機場。（圖／KJM娛樂（ELL&s官方YT頻道截圖））

雖然絕地求生及ELL&s官方看似刻意避免提及高攀BLACKPINK或NEWJEANS，但台灣女團「ELL&s」能與如此國際化的遊戲品牌合作，已充分證明她們在亞洲娛樂圈的影響力，並成為更多人關注的焦點。合作推出的虛擬MV，除了融入遊戲元素，更以充滿科技感的舞台設計與編舞，展現出成員們的多元才華。而能繼兩團國際頂級女團之後獲大廠青睞邀請同樣合作，無疑證明「ELL&s」在亞洲娛樂圈的地位與潛力，並帶動台灣娛樂圈大勢看好全體台灣女團的上升趨勢。

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▲「ELL&s」與機場廣告合作。（圖／KJM娛樂（ELL&s官方YT頻道截圖））

同時此次合作讓「ELL&s」登上國際機場廣告，不僅成為台灣大勢女團的象徵，更被視為推動亞洲娛樂進軍國際市場的重要一步，讓人不禁期待其後續發展及其他作品的推出。

▲「ELL&s」。（圖／KJM娛樂（ELL&s官方YT頻道截圖））

畢業於選秀節目《未來少女》的女團「ELL&s」，於今年7月正式重磅出道，五位成員以亮眼高顏值與精湛唱跳表演展現質感魅力。首發MV因高水準製作與國際化實力，甚至被大量國內外網友認為媲美韓團水準，展現全球化潛力並掀起女團新熱潮！