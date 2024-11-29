賀中華隊奪冠！　草爺攜手「寶島神很大」爽發祭品

記者葉文正／台北報導

中華隊奪下本屆世界12強冠軍後，各界紛紛祭出好康優惠共同慶祝。草爺和節目《寶島神很大》團隊（28日）晚上在艋舺青山宮廟前發放222份豬腳飯、刈包，下午三點就已經有近50人開始排隊，七點十分不到222份就全數發放完畢。週邊商家得知消息後，也熱情共襄盛舉，搬出豆花、蜜棗等為活動加碼。





▲草爺(左)攜手「寶島神很大」團隊，在艋舺青山宮廟前發放祭品，慶祝中華隊奪冠。。（圖／含羞草日記）

現場「電玩女神」陸子玄、「零死角女神」林岱縈也到場擔任志工，幫忙發慶祝祭品，草爺也笑說，宮裡有尊王坐鎮，宮外還有女神讓活動更熱鬧。發放過程中，林岱縈看到是遠從彰化親送上台北的超有名「阿讚豬腳」不僅便當捧在手掌心上還是熱的之外，還一直聞到豬腳的香味，讓她也好想去加入排隊的行列；陸子玄則是說，大家吃到的還有唯一被米其林推薦的虎咬豬「源芳刈包」真的是超幸福的。

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▲草爺攜手「寶島神很大」團隊，在艋舺青山宮廟前發放祭品，慶祝中華隊奪冠。。（圖／含羞草日記）

草爺表示：感謝艋舺青山宮、PP石墨烯老闆郭董、三立《寶島神很大》團隊，一起為慶祝台灣隊奪冠；這次總共要發出666份，分北、中、南三地進行。草爺也說，原本一開始是發文只要中華隊得冠軍就要發出666份，自己最愛吃的溪湖阿讚豬腳，後來好朋友們看到也都表示要一起熱情響應加碼。也謝謝台中關武會的朋友，幫我把熱騰騰的豬腳飯送上台北。





▲草爺發出好吃的豬腳飯。（圖／含羞草日記）

由於三立《寶島神很大》今年紀錄了青山宮169週年的艋舺大拜拜活動，加上廟方希望讓艋舺大拜拜回歸在地傳統。活動結束後廟方盛情邀約寶神參與角逐爐主副爐主的擲筊，《寶島神很大》製作人涂嘉文最後以四個聖杯拿下2025年的副爐主，獲得尊王的青睞，他表示：「本來以為沒有希望，沒有想到後面都沒有筊！」旁人還開玩笑表示，靈安尊王就是想要選媒體啦！

草爺說，今晚（29日）19點會在台中關武會。12月2日19點高雄佰吉興室內冷氣釣蝦場繼續發放，歡迎大家一起來慶祝。