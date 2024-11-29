韓國最大咖反派李廷鎮抵台拍戲　溫昇豪曝兩人澳門同房情

記者葉文正／台北報導

曾在《THE KEY》跟《永遠的君主》飾演最大反派的韓星李廷鎮，在好友溫昇豪首度監製的戲劇新作《整形過後》邀請下，首度來台出演新戲，溫昇豪透露兩人11年前合作過後，就結為莫逆之交，兩人去澳門還有同房之情，所以李廷鎮這次是仗義相挺來台演出。

▲《整形過後》韓國男演員李廷鎮出席歡迎會。（圖／記者林敬旻攝）

提到兩人好交情，溫昇豪透露，「我們認識十一年了，每年都會約打球(高爾夫)跟吃飯，三年前籌備這戲，就有邀請他，當時他就說，只要時間上允許都會來，感謝他抽空過來，他這次就是演出韓國霸總的形象。」

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▲《整形過後》李廷鎮與溫昇豪是多年好友。（圖／記者林敬旻攝）

溫昇豪也提到跟韓國好友合作的感受：「當然會先給他最舒服的工作環境，最特別是，我會坐在監視器上面看，可是一樣是亞洲面孔，他在螢幕上跟我們在對話，就有不同化學元素產生，所以我們很期待再跟其他不同國家演員演出，劇中他講韓語跟英文，其他人講韓語，安心亞講韓文，也穿插英文，這種是很特別的感受。劇中他跟張榕容談戀愛，榕容也很喜歡這樣的感覺。」

▲《整形過後》韓國男演員李廷鎮歡迎會。（圖／記者林敬旻攝）

溫昇豪也提到，他覺得李廷鎮每年都有成長，但每年都有見面，他螢幕魅力更強，「當年我們適合拍陸劇，我跟他用英文溝通，當時合作他講韓文，我講中文，後來他也介紹編劇跟韓國頂流的公司給我認識，我也期待未來可以多交流。這次也有帶他去打球，他有自己買海苔，也很隨和，我給他什麼他吃什麼。」

▲李廷鎮喜歡台灣美食。（圖／記者林敬旻攝）

李廷鎮也說，既然是好友邀請，當然就義氣出演，「當年的工作就非常愉快，也想過有沒有合作的機會，之後也發生疫情，三年前昇豪哥來找，跟我說有這樣一部作品，有再一次合作機會當然是好，很期待這次演出，決定這次來拍攝這部戲。」

李廷鎮更開心地說，首先可以看到這麼多媒體，百忙中抽空前來，因為電視劇拍攝中，看到這麼多媒體，會想要更努力去完成，可以好好完成電視劇。

他也認為，因為雖然跟溫昇豪合作過，但沒有特別感受到改變，兩人年紀一樣大，那時候合作三個月。溫昇豪也補充：「我們還住過同間房子，一起去澳門玩，因為有間酒店新開幕，請我們去住，我們就一起去，請大家不要誤會，只是在同一個空間，沒有同床，一起出去玩，感情就變好。」

李廷鎮說目前會待一個多月，拍攝期間，都會集中於拍攝，拍完後要去觀光，過去已經去過不少地方玩，也提到隱憂：「主要擔心台灣食物太好吃，還是要管理體重跟身材，暫時不要去台灣餐廳吃，也很期待這次拍攝，會很有趣，自己有認識整形界朋友，也實際去體認這份工作，做充分準備。」