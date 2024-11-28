畢書盡遭網暴抹黑怒提告！　露面親洩3字心聲

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡將推出新專輯《Bii WITH YOU》，日前到「活力DJ」阿娟節目作客，分享新專輯製作歷程，還帶了小禮物送給阿娟，還親手寫小卡：「在愛音樂的道路上，無所畏懼，不苦！」阿娟幾乎是從畢書盡出道以來就看著他成長，不免關心起最近被網路流言攻擊，並決定提告的他，「最近心情還好嗎？不苦嗎？」畢書盡坦然表示：「不苦啊！」就像他小卡寫的：「我只想要繼續往前，即使苦痛來襲，更要給自己一劑強心針」。

▲▼畢書盡上電台接受DJ阿娟訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

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畢書盡這次新專輯《Bii WITH YOU》親自參與7首歌的作曲、一首韓文歌詞，並與JerryC、游政豪、陳又齊、高維綸、阿沁眾多製作人合作，他表示很開心這次與不同音樂人譜出很多火花，像是跟TRASH合作的〈偶像歌手〉，每次的練唱跟錄音都讓他非常期待，心情就像跟好朋友出遊，雖然是在錄音室，但每次前往錄音的體驗都讓他雀躍不已。

歌曲有萬千情緒，就如人生總有喜怒哀樂，生活總會面臨高低起伏與接受離別，阿娟問，遇到這樣負面情緒時如何轉念給自己正能量呢？畢書盡表示，就是看著女兒、老婆以及家人歌迷們，他們就是最美好的希望與幸福極光來源，從值得對待的人身上得到力量，會讓他覺得人生活得很有意義，烏雲總有消散迎來晴朗的一天，他還是繼續做自己熱愛的事情，那就是唱歌，用音樂繼續傳遞下去。