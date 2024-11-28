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賈永婕錯在哪？陳沂點出「最大關鍵」　釣出本人5字回應

賈永婕從女明星轉戰當101董事長。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕從女明星轉戰當101董事長。（圖／賈永婕臉書）

圖文／CTWANT

台北101董座賈永婕上任以來爭議不斷，先前遭批公器私用在101點燈兼放閃，昨（27）日又被爆出不當開除員工，還被前董座宋文琪批「膚淺虛榮」，事後她開直播澄清，一度委屈落淚。對此，網紅陳沂認為賈永婕是真心想做事的，指出她唯一做錯的就是「太高調」，賈永婕本人也在底下回應了。

陳沂在臉書上對於賈永婕近日深陷的風波作出評論，她認為「賈永婕到底做錯了什麼？」先前101點燈事件，只因為贊助企業裡面有她老公的公司，就被說公器私用。「說真的，企業捐錢，高興打什麼不就是金主自由嗎？想要『永婕同心』有什麼問題？」

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陳沂指出，101董事長這個半公職的角色跟藝人不一樣，她認為賈永婕唯一做錯的就是「太高調」，政治圈跟演藝圈不一樣，「妳愈高調在別人眼中就愈刺眼。有時候妳被弄掉，不是因為做錯了什麼，而偏偏是做對了什麼。」而且別人想在背後捅刀的方式，是妳想也想不到的莫須有罪名，眾口鑠金。

賈永婕上任後身陷爭議。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕上任後身陷爭議。（圖／賈永婕臉書）

陳沂看得出來賈永婕是真心想做事情，同時也希望她能平平安安。陳沂笑說自己若是賈永婕，絕對不會想淌這灘渾水，「長得漂亮家庭事業兩得意，完全人生勝利組，何苦滿腔熱血想改變這不可能改變的世界？」貼文也釣出賈永婕本人留言：「要保護我喔！」

事實上，賈永婕上任後多次遭到恐嚇信威脅，還遭遇一連串抹黑爆料，她日前發文表示：「我上任後有這麼多的風波因為世界上就是有兩派勢力，一正一邪。新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞。沒關係，我相信邪不勝正。」

好友岳啟儒也替賈永婕聲援，「一個組織多年都在舒適圈裡，難聽一點叫官僚，突然來了一個追趕跑跳碰的董事長，腳步跟不上的人肯定怨聲載道，有人爆料也不意外，只是這些不懷好意的瞎扯顯得可笑。」

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