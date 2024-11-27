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邵雨薇「2優點收服吳慷仁」爆結婚！　曾強押掛急診：是他救命恩人

本刊曾直擊熱戀中的吳慷仁（前）跟邵雨薇（後）在台北遠企購物中心逛街。

圖文／鏡週刊

近期，吳慷仁進軍中國大陸市場拍戲，為了讓事業更上層樓，8年來都是個體戶的他，便簽給中國大陸的經紀公司「壹心娛樂」，當時還曾引發軒然大波，當時他說：「接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」

吳慷仁在噓聲中奔赴對岸打拚，可能無法時刻顧及邵雨薇，為了讓女友放心，42歲的他決定允諾邵雨薇一個美好未來，兩人也早已同居在吳慷仁買的房子裡。

吳慷仁赴陸發展，不過以往曾參與太陽花學運的照片曝光，被中國大陸網友質疑其立場。（翻攝自吳慷仁臉書）

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▲吳慷仁赴陸發展，不過以往曾參與太陽花學運的照片曝光，被中國大陸網友質疑其立場。（翻攝自吳慷仁臉書）

早在2020年10月底，本刊就曾數度見到邵雨薇收工後，搭乘白色保時捷回到吳慷仁置產的新北市新店社區。11月3日下午，她拍戲完後，也是直接回到新店住家。時間上算起來，兩人已同居4年。近期，本刊也目擊，在男主人不在家、女主人南下拍戲的日子裡，邵雨薇的助理就駕駛著白色保時捷從社區出來，先臨停在社區門口的垃圾場前，從後座拿了一包垃圾丟進社區垃圾場，之後再到警衛室取包裹，幫忙兩人打理家務之餘，也照顧他倆所養的兩隻貓咪。

吳慷仁與邵雨薇交往4年多，而邵雨薇又是如何擄獲這位情場浪子的心？據友人透露，邵雨薇的優點在於她不愛吃醋，也很會照顧男方如同大孩子般的情緒，尤其吳慷仁每次入戲就瘋魔，邵雨薇就會耐心陪伴，不被他的情緒嚇跑。

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邵雨薇曾說：「因為心裡很穩定，我找回安全感，心裡穩定了，情感上穩定度就很高。交往期間幾乎不吵架。」

邵雨薇曾在採訪中表示，因為自己曾有照顧生病親人的經驗，所以她對於身體健康非常重視。兩年前，敬業的吳慷仁曾為戲忽胖忽瘦，導致免疫力失調、病況嚴重，當時是邵雨薇「強押」男友掛急診住院，才避免男方身體狀況越來越差，被視為吳慷仁的救命恩人！


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鏡週刊, 吳慷仁, 邵雨薇

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