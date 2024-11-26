「本土劇娜美」離開台灣1個月！　長文吐遊學菲律賓心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星張家瑋過去以飾演惡女出名，因此獲得「本土劇娜美」的封號，她在10月前往菲律賓就讀語言學校，平時會透過社群分享生活的她，今（26）日也在Threads寫下長文，寫下自己遊學生活將滿1個月的真實心情。

▲張家瑋發文分享遊學生活。（圖／翻攝自Instagram／chiawei_winnie）

張家瑋記錄她在菲律賓宿霧的遊學點滴，即將滿一個月的異地生活，她幽默提到：「再不練自拍真的會後悔吧！」並透露自己為了提升自拍技巧，努力練習各種角度，甚至拍100張以上，期望提高速度與效果。她坦言佩服那些修圖很快、發文很迅速的人，而自己常花時間在調整色調，但最後卻經常選擇最自然的效果，為此她忍不住自嘲：「最好笑的是我最後還是選自然的，哈哈哈哈！」

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在異國生活中，張家瑋也毫不懈怠地維持肌膚狀態，並大方分享保養秘訣。她提到盡量別曬太陽、每天吃保健品、擦防曬、早晚卸妝，並每週敷面膜兩次，甚至用美容儀進行保養。值得慶幸的是，她透露自己在菲律賓沒有曬黑，認真防曬與保養真的很有成效，乾性膚質甚至也獲得改善，「這幾天肌膚有出油～太好了！油水平衡的狀態好上妝，看起來保濕度也夠，這樣就比較不會長細紋啦！」