小孟老師／11月27日星座運勢　處女超聰明「財運爆爆」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：大刀闊斧逼敵

感情：溫暖你我彼此

財運：買到優惠商品

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：獅子

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雙子座

工作：上班時數增加

感情：共同共創成長

財運：擁有財務規劃

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：雙魚

天秤座

工作：公司紅利入袋

感情：愛意濃厚縈繞

財運：生活開銷減少

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：心境遼闊開運

感情：情感細緻滋潤

財運：獲利略有賺頭

幸運色：金色

貴人：天秤

小人：射手

金牛座



工作：穩定尋求發展

感情：心心相印時刻

財運：控制消費欲望

幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：雙子

處女座

工作：雙方合作愉快

感情：共創美好成長

財運：發掘利潤機會

幸運色：黑色

貴人：射手

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：加班完成計畫

感情：浪漫心心相印

財運：豐厚正財收入

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：天蠍

天蠍座

工作：分心轉移目標

感情：甜蜜的愛戀點

財運：能兼職賺外快

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

雙魚座

工作：推廣市場策略

感情：甜蜜中的浪漫

財運：暫時停止投資

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：不知未來目標

感情：與舊愛再復合

財運：研究投資理財

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：金牛

獅子座

工作：小人同儕作亂

感情：你我彼此相惜

財運：運用投資賺錢

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：牡羊

射手座

工作：再次審核檢查

感情：彼此扶持直前

財運：財氣穩定得財

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。