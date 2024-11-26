鄭雨盛再遭外流「搭訕圈外女性截圖」　藍勾勾帳號零掩藏

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓51歲影帝鄭雨盛號稱「黃金單身漢」，然而近日卻被連爆未婚生子、疑似腳踏三條船等桃色緋聞。他26日才宣佈不會出席青龍電影獎，與此同時，又再爆曾私訊圈外女性，搭訕要電話。

▲鄭雨盛日前承認與文佳菲育有1子。（圖／翻攝自Instagram／tojws、iamchocobi）

綜合韓媒報導，鄭雨盛被流出一張聊天截圖，內容是他的藍勾勾帳號發給一位圈外女性的私訊。截圖中，鄭雨盛的帳號傳訊說：「很帥氣的職業。」女方有點震驚地回覆：「不會是被盜帳號了吧？」鄭雨盛又表示：「不是的。偶然看到您的貼文，覺得您很享受且擅長您的工作，所以忍不住向您問好。」

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▲鄭雨盛被流出私訊截圖。（圖／翻攝自韓網）

後來，鄭雨盛的帳號還傳了風景照給該女子，並分享了自己的拍攝工作，甚至向女方要電話號碼，且傳送了自己的手機號碼。對此，鄭雨盛的經紀公司Artist Company回應表示：「關於個人的網路社群交流，屬於演員的私人生活範疇，難以確認。」

▲鄭雨盛被爆搭訕圈外女性。（圖／翻攝自韓網）

此前，鄭雨盛驚爆未婚生子，小孩生母是35歲辣模文佳菲，事後他透過公司承認生父，但和女方沒有結婚的計畫。沒想到，他接著又被爆出有一位交往1年的26歲圈外女友，以及一位交往10年的會計師女友，疑似腳踏三條船，引發網友熱烈議論。對此，經紀公司低調回應：「請諒解藝人私生活無法確認，請外界克制猜測性謠言。」