《周處除三害》王淨阮經天爆「原班底回歸拍續集」！　再掀抄襲爭議

圖文／鏡週刊

今年初在大陸造成現象級討論的台片《周處除三害》，據悉，由導演黃精甫率領的原班底將重聚開拍新片，核心演員阮經天與王淨有望回歸。不過此片案外案，即一再聲稱《周處》劇本是抄襲自己作品的導演錢人豪，去年遭《周處》監製李烈狀告「加重誹謗」，錢人豪先獲不起訴，李烈聲請再議亦遭駁回，接下來則是錢人豪控告黃精甫抄襲的案件即將登場。

王淨當老闆 首發作品

▲錢人豪（左）今年3月聲請假扣押《周處除三害》製片方3,000萬元財產獲裁定，他與律師（右）赴台北地院處理執行事宜。

最近業內盛傳，《周處》的原班底即將重聚籌拍新片，除李烈、黃精甫等幕後的主創，風聲傳出核心演員阮經天、王淨等人有望回歸。阮經天與王淨都可謂李烈的子弟兵，兩人在《周處》首度合作，雖然沒有明顯的感情戲，但對手戲默契十足。

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▲電影裡阮經天（右）與王淨（左）雖沒有明顯的感情戲，但拍起對手戲來還是很有默契。

阮經天今年因母喪，除了宣傳電影外多半在家調適心情，但他已確定12月將進新劇組；而王淨今年約滿舊東家、成立新公司，還透露不急著接新戲，如果選擇與恩師李烈、黃精甫再次合作，作為自立門戶第一砲作品，也別具意義。

▲香港導演黃精甫2005年曾獲香港電影金像獎最佳新晉導演獎，但由他編導的《周處》卻遭錢人豪指控抄襲。（翻攝自黃精甫臉書）

去年《周處》在台上映後被控抄襲，導演錢人豪公開列出多處對比，指控《周處》劇情抄襲自己之前撰寫劇本《無法無天—岩灣王》（《傷心太平洋》），還爆料該片監製李烈擔任補助金評審時對他拍桌喝斥，質疑李烈審查不避嫌，「裁判、球證都是我的人，怎麼跟我鬥？」李烈因此與黃精甫分別向錢人豪提告「加重誹謗」，今年9月錢人豪獲檢察官不起訴處分。

筆電秀證據 打臉片方

據悉，李烈等人曾聲請再議，但10月中下旬高等檢察署裁定駁回。不起訴書中記載，錢人豪當庭提出筆電內Gmail網頁畫面供檢視，自己將《無法無天》部分故事情節傳送到Gmail信箱內的時間，與在微博發表其故事大綱的時間，與電影情節比對，打臉片方所稱錢人豪與該片劇本無涉的主張。

▲《周處》在對岸上映後，阮經天再度爆紅，各方邀約不斷，但他因母喪推掉不少工作。

目前李烈與黃精甫提告錢人豪「加重誹謗」部分，暫告一段落，接下來輪到錢人豪控告黃精甫抄襲案件登場，雙方目前等候開庭中。



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