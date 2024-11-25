【本周夯星聞】劉冠廷拋哏「謝盈萱、吳君如」臭臉救金馬！

記者張筱涵／綜合報導

本週有一年一度的金馬獎，劉冠廷擔下典禮主持的重擔，開場就和台下來自各方的大咖演員互動，其中一段更是被網友稱「靠謝盈萱、吳君如臭臉救回來」。

TOP1：金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！ 畫面播出掀議

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第61屆金馬獎盛大舉行，劉冠廷首次擔任主持人，挑戰長達18分鐘的開場介紹。過程中因稍顯緊張多次引發趣味場面，成為熱議焦點。他在提及謝盈萱時，自嘲不擅長唱跳，提到謝盈萱曾在2022年主持金馬時獻唱《謝謝儂》，結果謝盈萱被鏡頭拍到當場臭臉，劉冠廷立刻接哏道歉：「是我爛，學姐很棒！」逗笑不少網友。

介紹到吳君如時，劉冠廷先說「好久不見」，隨後改口「我們根本沒見過，但我小時候常看你的電影」，讓吳君如「一秒臭臉」又成功引發笑點。兩人一來一往的互動被網友笑稱是「救了金馬的兩個臭臉」，並大讚吳君如和謝盈萱的自然反應，效果十足。劉冠廷的首次主持儘管帶些尷尬，但也因幽默化解意外，為金馬增添不少話題。

▲劉冠廷開場 。（圖／翻攝自MyVideo）

TOP2：石英告別式…澎恰恰下跪道別師父 演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

資深演員石英（林忠平）於10月27日辭世，享壽82歲，今（17日）在台北市懷愛館景明廳舉行告別式。石英以半世紀的演藝生涯深受觀眾喜愛，眾多親友及演藝圈好友齊聚一堂送別，包括唐美雲、方馨、高欣欣、兵家綺、陳子強、張鳳書、邰智源、謝承均、方文琳等人到場悼念，展現他在圈內的好人緣。

石英的徒弟澎恰恰則低調現身，坐在第一排送別恩師，並於靈堂前跪拜，神情哀戚，場面令人動容。石英的一生不僅留下了精彩的影視作品，也在影壇與人緣上留下深刻的影響，眾人以最深情的方式向這位資深演員致敬。

▲澎恰恰前往石英告別式。（圖／記者周宸亘攝）

TOP3：王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫與季芹結婚多年，育有一對兒女，近日因女兒樂樂滿18歲而引發熱議。樂樂在生日當天分享多張美照，她放下微捲長髮，身穿黑色低胸洋裝，襯托出修長美腿與優雅美背，展現小女人的魅力。樂樂與媽媽季芹一同在餐廳慶生，並於Instagram限時動態中分享家中的生日佈置，包括「HAPPY BIRTHDAY」字母旗幟與象徵18歲的氣球，充滿溫馨氛圍。

回顧2022年樂樂國中畢業時，季芹曾感性表示，未來女兒丟畢業帽的瞬間將象徵她正式展翅高飛，自己恐怕會捨不得到大哭，展現母女間深厚的感情。樂樂的成長與魅力不僅吸引粉絲關注，也讓人見證家庭間的濃厚情感。

▲王仁甫和季芹的女兒滿18歲。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）