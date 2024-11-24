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金鐘男神拍戲出意外「呆坐輪椅」畫面曝光　認了：失去雙腳不容易

記者黃庠棻／台北報導

金鐘迷你劇集視帝李程彬一直關注與支持公益，於近日生日的他，希望能藉由回饋社會的方式為自己慶生，便在生日之前到社團法人台灣新巨輪服務協會（以下簡稱新巨輪協會）擔任一日幕後志工，協助與體驗協會的一日作業流程。

▲李程彬。（圖／東旭九翔娛樂）

▲李程彬在生日做公益。（圖／東旭九翔娛樂）

李程彬透露因為自己也曾有過類似的經驗，而促成此次機緣，坦言「我之前曾因拍戲受傷坐過輪椅，做任何事都很不方便，知道失去雙腳、沒有行動能力有多不容易，所以想趁著生日給自己一份特別的禮物。」

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▲李程彬生日到新巨輪協會擔任一日志工。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬曾因拍戲出意外，腳受傷只能坐輪椅。（圖／東旭九翔娛樂提供）

當天，創辦人陳安宗向李程彬介紹協會創立的起源，表示當初是因街賣能幫助身障者們即刻解決生存困境，並能自食其力有一份工作而開始。久而久之夥伴們聚在了一起，也因此讓他萌生建立協會的念頭。創辦人說道「很感謝程彬的參與體驗，讓更多人認識協會，我們需要讓社會大眾知道我們是什麼人、在做些什麼。希望能給身障者和社會弱勢的夥伴們更多的資源，更好的家園和生活環境。」

▲李程彬生日到新巨輪協會擔任一日志工。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬在生日做公益。（圖／東旭九翔娛樂）

創辦人陳安宗也帶李程彬介紹基地環境，認識由住宿、生活到餐廚等無障礙設施，譬如為配合輪椅身障者使用，從出入口、廁所等環境設施，到廚房餐檯、餐車設備等都經過特別設計打造。而李程彬當天也擔任街賣商品的包裝員，以及便當製作助理，實際操作了解成員們的作業日常。

▲李程彬生日到新巨輪協會擔任一日志工。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬在生日做公益。（圖／東旭九翔娛樂）

在包裝街賣商品時，李程彬才知道許多商品都是自行包裝打理的，且從產品擺放、裝袋方式到封袋包裝都有眉角，譬如純棉抹布裝袋時要鋪得平坦就不是件易事。他說道「像我的手比較大，沒辦法把手伸進去把抹布完全鋪平，只能小心、慢慢喬好。但他們會用尺來鋪、調角度，看起來像機器裝的一樣，而且裝得非常快，我裝一包時他們已經裝完成好幾包了，超級專業。」

▲李程彬生日到新巨輪協會擔任一日志工。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬在生日做公益。（圖／東旭九翔娛樂）

到廚房擔任便當助手時，李程彬協助切菜洗菜、炸物滷味、便當裝盒等步驟，這也讓他回想到過去餐飲業工作時的經歷。譬如在飯店打工當服務生時，在廚房要幫忙擺盤、出餐，因為宴會廳都很大，剛開始要上手很不容易，不只速度要快出餐更要準確，如果出錯或上錯餐就會被罵。而他當兵輪值當伙房時要煮飯、打餐，跟便當製作一樣，要分配注意每道餐點的料理時間，才不會出餐時有哪道餐點已經先冷掉。

▲李程彬。（圖／東旭九翔娛樂）

▲李程彬在生日做公益。（圖／東旭九翔娛樂）

李程彬表示這一天的志工體驗，是對他來說特別有意義的生日禮物「不只生日，我還想再幫助更多需要幫助的人，也希望能藉由自己小小的力量，讓更多人看到這些需要幫助的角落。」他最後也呼籲希望大家能關注協會，關注社會上任何需要幫助的人，盡一份心力、多做愛心。也再次向粉絲喊話不要買禮物送給他，可以拿這份錢去幫助更有需要的人，就是對他而言最好的禮物。

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