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周湯豪演唱會撞場台日大戰　又有女粉丟bra上台…他爆粗口：X！

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪相隔2年，今晚在小巨蛋開唱，他演唱〈THANKS FOR THE LOVE〉前，喊話前7場都叮嚀自己不能哭，因為有了全場支持的力量，他才能夠勇往直前拚了14年，「你們正在經歷我人生中很重要的段落，希望讓你們知道，我有多需要你們。」不過當他感性告白時，手上拿著粉絲丟上台的胸罩，他忍不住爆粗口說：「X！手上拿奶罩，然後講這個。」讓全場大笑。

 ▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」演唱會。（圖／環球提供）

▲周湯豪今晚開唱。（圖／環球提供）

周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」演唱會今（23日）於台北小巨蛋舉行，此回他身兼歌手、創意以及造型總監，更換穿全新的炫銀酷裝搭配墨鏡，帥氣十足；他與團隊以近2000片LED、632顆燈、15台雷射、百萬道迷幻光束的設備，讓小巨蛋一下子是超炫時尚伸展台，下一秒又變身巨型萬人夜店。此外他更帶來從未發表過的單曲〈Let It Out〉，演唱〈I Go〉時，他更站上懸空5米長型升降台，舞台以階梯式上下變動，在五光十色的燈光照射之下，既動感又充滿科技感。

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▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」演唱會。（圖／環球提供）

▲周湯豪帥氣穿上白西裝開場。（圖／環球提供）

他也表示，每次站上舞台，便會展現家人不曾見過的那一面，勇於流露不敢釋放的力量，向全場萬名觀眾掏心掏肺，「人生不容易，往往很難在生活中分享我的情感，但是我想跟你們說，當你有需要，我永遠在你身旁。」並獻唱〈NEED YOU〉。

當他唱到〈Fuck With Me〉時，身邊的6位爆乳丁字褲辣妹舞者大秀電臀舞技，他還伸手打舞者屁股，讓全場觀眾紛紛激動嗨叫。

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