《KANO》男主角差點是他！　「台灣英雄」潘傑楷10年後東京巨蛋開轟

記者蕭采薇／台北報導

在對美國戰中開轟備受矚目，並以一句「我是來自台灣的潘選手」，且主動要求穿上「Taiwan」帽T出席記者會的棒球員潘傑楷，近來成為新的英雄人物。而他早在學生時期就演出棒球電影《KANO》，甚至一度是男主角吳明捷（Akira）的人員之一，後來因學業考量放棄，最終才由曹佑寧出線。

▲潘傑楷在東京巨蛋開轟 。（圖／記者李毓康攝）

在「世界12強賽」22日對美國一戰中，潘傑楷對梅嫩德斯（Antonio Menendez）開轟，加上霸氣喊出「我是來自台灣」，令球迷相當感動。而潘傑楷帥氣的外型，其實也曾受到影視圈青睞，當年魏德聖、馬志翔籌拍《KANO》，找了許多年輕球員試鏡，潘傑楷當時就是男主角候選人之一。

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▲潘傑楷曾演出電影《KANO》。（圖／翻攝自Disney+）

時任文化大學總教練陳進財曾透露，因為電影拍攝需要主要演員休學一年，當時潘傑楷的確考慮過要接演Akira一角，但權衡過後決定不影響學業而放棄，最後在電影中飾演台南一中的王牌投手森田。

▲曹佑寧從棒球選手轉戰演藝圈。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，後來演出吳明捷的曹佑寧，當時也是備受矚目的青年國手，並且後來也成為「U-21金牌世代」的一員。他原就讀輔大體育系，畢業前夕也曾考慮加入職棒，最終仍決定追隨演員夢，選擇了和隊友不同的路，在各自的舞台上發光發熱。