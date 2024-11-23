金馬獎／新科影帝張志勇是殘疾人士　「10歲手眼遭炸傷」：曾不敢被拍

記者田暐瑋／綜合報導

第61屆金馬獎盛大登場，46歲大陸男星張志勇首次入圍就以《漂亮朋友》奪下金馬影帝寶座，演出一名中年男同志，導演耿軍代為領獎，透露他其實是殘疾人士，小時候因為誤觸雷管，眼睛和手指都被炸傷，導致拍片時相當自卑，如今奪得影帝，勵志過程讓網友相當感動。

►【第61屆金馬獎得獎名單】看這裡

▲最佳男主角獎張志勇。（圖／翻攝自MyVideo）



[廣告]請繼續往下閱讀...

導演耿軍代替因為工作關係無法來台的張志勇上台領獎，兩人是童年舊識，長大後一人成為導演一人成為演員，耿軍表示，張志勇其實是殘疾人士，「我8歲他6歲的時候就在一起玩耍，我們那個城市是一個礦區，他在10歲的時候撿到了一只雷管，礦區爆破用的雷管，張志勇想搞清楚雷管的火藥是什麽樣的，就在自己家的廚房用菜刀剁這只雷管，他沒看到炸藥，再剁的時候雷管炸了，他的眼睛和手指都被炸壞了。因為基因和體質好，他恢復得很不錯，但還是留下了輕度的殘疾。」

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞





▲▼第61屆金馬獎，最佳男主角，《漂亮朋友》張志勇（導演耿軍代領）。（圖／金馬執委會提供）



也因為身體殘疾，耿軍透露：「他一開始的時候並不自信，總想讓鏡頭避開他受傷的眼睛和手，我告訴他不要迴避，千萬不要迴避，我說這是你獨有的質感和特點。我們共同地努力幾部電影的拍攝，他找到了屬於自己的自信，找到了屬於自己的方向，找到了屬於自己的方式，他是非常獨特的非常有理解能力，非常有才華的演員。」