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百萬網紅林進「砸千萬買三重無敵河景宅」！原因超催淚：替爸媽圓夢

【獨家】林進耗時一年打造新居落成　選三重買房竟是為母圓夢

▲林進耗時一年打造新居，近期終於落成。（林進提供）

圖文／鏡週刊

網紅林進近期在新北市三重買下無敵河景宅，作為他出道十週年的成就，目前才剛裝潢竣工，鏡頭前總是五彩繽紛的他，住宅風格則選擇極簡風格，採用大片的米色凸顯質感，而他的新居除了是和男友小寶共築的愛巢，也藏有為母圓夢的感人故事。

【獨家】林進耗時一年打造新居落成　選三重買房竟是為母圓夢

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▲好友小A辣到訪林進新家，還贈送一台冰箱當喬遷禮。（林進提供）

林進去年就已買下這間圓夢宅，而且只花了一個月看房就決定了，會買在三重，也是別有意義，因他的媽媽和已逝的爸爸，年輕時曾在三重工作，賺到第一筆積蓄時，他的父母原預計就在三重落地生根，但最終為了照顧家人，還是決定拿著這筆錢回到雲林老家蓋透天厝。於是，當林進看房時，很自然地就以三重為首選，「我想替我爸媽圓一個當年他們未完成的夢。」林進還分享讓他非這間房不可的巧合，「後來我回去跟我媽對，才發現這裡離他們那時候住的地方走路只要5分鐘。」因此他耗時一年將新居打造得美輪美奐，希望媽媽北上時可以住得舒適。

【獨家】林進耗時一年打造新居落成　選三重買房竟是為母圓夢

▲林進母親北上參觀他的新家。（林進提供）

林進透露，「其實那時候我跟阿嬤說我買房了，她還以為我在開玩笑」，他一直等著裝潢好要給阿嬤一個大驚喜，無奈阿嬤於年初以92歲高齡過世，無法讓阿嬤看到他的新居，是最大的遺憾。而林進買房，也是為了和交往3年的男友小寶，有個一起築夢的天地，熱愛工作的他，原本想將新居和工作室結合，「但小寶跟我說，這樣就沒有家的感覺」於是他便參考男友意見，裝潢成現在的模樣，雖然兩人尚未登記結婚，但林進說，「我個性很穩定，在一起就不會想分開」因此將對方視為一生的伴侶。

【獨家】林進耗時一年打造新居落成　選三重買房竟是為母圓夢

▲林進和阿嬤感情親密，遺憾阿嬤今年過世。（林進提供）

雖然林進不願透露房價，但以他所在社區，最近同格局實價登錄，約落在一戶台幣3500萬～4000萬元左右。


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