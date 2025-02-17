ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「爆紅墨鏡女團」KISS OF LIFE來台！4月炸裂TICC　DKB大方全場擊掌

記者吳睿慈／台北報導

南韓「爆紅墨鏡女團」KISS OF LIFE要來台灣了！她們以美式酷帥風格出道，短短幾年在韓累積超知名度，台灣同樣有大批歌迷喜愛，即將在4月19日首度來到台灣舉辦巡迴演唱會。韓星來台頻繁，同日還有男團DKZ宣布即將在3月29日來台舉辦粉絲演唱會，售票訊息於18日晚間6點拓元售票系統開賣。

▲▼▲▼▲▼DKB、KISS OF LIFE 。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、SHOW Office Entertainment.co.ltd提供）

▲KISS OF LIFE首度來台。（圖／SHOW Office Entertainment.co.ltd提供）

KISS OF LIFE由JULIE、NATTY、BELLE、HANEUL所組成，團名取自「人工呼吸」與「活力」的概念，象徵她們以音樂與舞台魅力為音樂界注入全新氣息的抱負，4位成員完美詮釋嘻哈、搖滾、R&B及抒情曲等多元曲風，引領新生代女團潮流。「2025 KISS OF LIFE 1st WORLD TOUR [KISS ROAD] in TAIPEI」將於4月19日晚間6點在台北國際會議中心 （TICC）盛大舉行。粉絲可於3月1日上午11點起，透過Ticket Plus遠大售票網站或全台7-11 ibon機台購票。更多票務資訊，請至主辦單位SHOW Office查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

DKB時隔半年訪台舉辦「2025 FanConcert in Taipei -Optimism-」，這次二訪台灣的他們賣關子表示：「最近聽了不少華語歌，大家可以期待我們的驚喜舞台。」此外，上次吃了不少台灣美食的DKB，這次也準備好要大啖台灣美食，更許願想拜訪宮崎駿經典電影《神隱少女》取材地九份老街，想身歷其境的感受九份美景。

▲▼▲▼▲▼DKB、KISS OF LIFE 。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、SHOW Office Entertainment.co.ltd提供）

▲DKB二度訪台。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment提供）
  
二度來台舉辦見面會，DKB承諾一定有「驚喜舞台」要送給BB們，像是近期他們就大量收聽華語歌曲，GK把小時候跟著爸爸一起聽的鄧麗君經典代表〈甜蜜蜜〉重新複習一遍，直呼：「這首歌在韓國也是很有名的歌曲喔！」見面會當天全場擊掌、全場Sound Check、A區可以參與團體合照（10位為一組）、活動當天在現場抽出18位A區票卷以及4位B區票券的歌迷朋友，隨機贈送藝人拍立得乙張（共22位）」，相當寵粉。欲知詳情請洽FU Entertainment官方粉絲專頁Instagram。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

推薦閱讀

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

鍾明軒宣布「提前解約」經紀公司！　「有沒有收中國錢」親回4字

鍾明軒宣布「提前解約」經紀公司！　「有沒有收中國錢」親回4字

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

鍾明軒宣布「提前解約」經紀公司！　「有沒有收中國錢」親回4字

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

KISS OF LIFE

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃瑄遠距離婚姻不忍了？　驚傳「斬5年新加坡尪」原因曝光
  2. 直擊／吳卓源無辜當小三現身　曾動念引退：無意傷害人，不會再去公園
  3. 小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳
  4. 15年《大叔》緣分！元斌「表情悲痛」現身殯儀館　痛別金賽綸
  5. 拍戲擦愛火…被爸媽「斷金援」逼分手　林逸欣聞張睿家結婚反應曝
  6. 破億神作《全知讀者視角》預告公開　兩大男神攜手合作
  7. 高雄碎屍殺人魔手法殘忍！高仁和斷言「不會判死刑」原因曝　開賭千份雞排
  8. 汪小菲與妻子現身寺廟被目擊！　陸網秒認出「北京求子聖地」
  9. 《童話故事下集》20句「人間清醒金句」！　柯佳嬿狠揭婚姻現實面
  10. 方志友預告飛離台灣！　虧楊銘威「一打二」嘆：他是沒原則的爸

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366