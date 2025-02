「爆紅墨鏡女團」KISS OF LIFE來台！4月炸裂TICC　DKB大方全場擊掌

記者吳睿慈/台北報導

南韓「爆紅墨鏡女團」KISS OF LIFE要來台灣了!她們以美式酷帥風格出道,短短幾年在韓累積超知名度,台灣同樣有大批歌迷喜愛,即將在4月19日首度來到台灣舉辦巡迴演唱會。韓星來台頻繁,同日還有男團DKZ宣布即將在3月29日來台舉辦粉絲演唱會,售票訊息於18日晚間6點拓元售票系統開賣。

▲KISS OF LIFE首度來台。(圖/SHOW Office Entertainment.co.ltd提供)



KISS OF LIFE由JULIE、NATTY、BELLE、HANEUL所組成,團名取自「人工呼吸」與「活力」的概念,象徵她們以音樂與舞台魅力為音樂界注入全新氣息的抱負,4位成員完美詮釋嘻哈、搖滾、R&B及抒情曲等多元曲風,引領新生代女團潮流。「2025 KISS OF LIFE 1st WORLD TOUR [KISS ROAD] in TAIPEI」將於4月19日晚間6點在台北國際會議中心 (TICC)盛大舉行。粉絲可於3月1日上午11點起,透過Ticket Plus遠大售票網站或全台7-11 ibon機台購票。更多票務資訊,請至主辦單位SHOW Office查詢。

DKB時隔半年訪台舉辦「2025 FanConcert in Taipei -Optimism-」,這次二訪台灣的他們賣關子表示:「最近聽了不少華語歌,大家可以期待我們的驚喜舞台。」此外,上次吃了不少台灣美食的DKB,這次也準備好要大啖台灣美食,更許願想拜訪宮崎駿經典電影《神隱少女》取材地九份老街,想身歷其境的感受九份美景。

▲DKB二度訪台。(圖/Brave Entertainment、FU Entertainment提供)



二度來台舉辦見面會,DKB承諾一定有「驚喜舞台」要送給BB們,像是近期他們就大量收聽華語歌曲,GK把小時候跟著爸爸一起聽的鄧麗君經典代表〈甜蜜蜜〉重新複習一遍,直呼:「這首歌在韓國也是很有名的歌曲喔!」見面會當天全場擊掌、全場Sound Check、A區可以參與團體合照(10位為一組)、活動當天在現場抽出18位A區票卷以及4位B區票券的歌迷朋友,隨機贈送藝人拍立得乙張(共22位)」,相當寵粉。欲知詳情請洽FU Entertainment官方粉絲專頁Instagram。