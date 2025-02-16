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韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名《英雄聯盟》職業選手Yaharong（本名李燦珠，暫譯）2024年中旬爆出在越南河內的飯店裡，因為女友拒絕性關係而殺害對方。事隔半年多，李燦珠的父親登上時事節目《想知道真相》，提到兒子雖然被檢驗出吸毒，但犯罪行為是精神疾病導致，哭訴「孩子生病了，患有躁鬱症，多巴胺過度分泌使他看起來像吸毒的人一樣」，認為可能是服藥引起犯罪，期望能成為減刑依據。

▲Yaharong 2024年爆出殺害女友的事件。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr）

▲Yaharong 2024年爆出殺害女友的事件。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr）

▲李燦珠父親認為兒子犯行是受到藥物影響。（圖／翻攝自SBS）

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▲李燦珠涉嫌殺害女友。（圖／翻攝自SBS）

李燦珠早前就因為罹患躁鬱症而獲得兵役豁免，2023年曾因病情反覆發作而住院治療、服用藥物。李父回憶兒子當時的狀況：「他說發生了地震，並說『如果把地球自轉軸對準，地震就會停止』，然後穿著短褲離開家，前往越南。」

▲李燦珠父親認為兒子犯行是受到藥物影響。（圖／翻攝自SBS）

▲李燦珠父親認為兒子犯行是受到藥物影響。（圖／翻攝自SBS）

李難曾以ID「Yaharong」在《英雄聯盟》中嶄露頭角，一度被視為電競界的未來之星。然而，2024年5月29日，他在越南河內的某家飯店中殺害了33歲女友朴賢雅（化名），犯後企圖輕生，隨後被警方逮捕認罪。起初，他表示是因為女友拒絕與他發生性關係而將其殺害，但在得知朴賢雅曾從事性交易後，改口說是與她發生爭執後，情緒失控而殺害了她。

韓媒報導中提到，李燦珠曾在2023年因為在一家美甲店脫光衣服引發騷動，當時接受毒品檢測結果呈陰性，但在越南事件調查中，卻發現了毒品成分。李某平時對朴賢雅口出惡言並對她態度粗暴，據傳朴賢雅也因此考慮分手。目前，李男被關在越南監獄，尚未正式起訴，律師表示「他正在接受精神評估，目前還在等待結果」，同時補充道「我們還不知道他服用了哪種類型的毒品。」

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