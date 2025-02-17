15年《大叔》緣分！元斌「表情悲痛」現身殯儀館　痛別金賽綸

記者張筱涵／綜合報導

金賽綸於16日離世，得年24歲。曾與她在電影《大叔》中合作的演員元斌，於17日現身首爾峨山醫院殯儀館表達悼念之意，而這也是他相隔15年罕見公開露面，沉痛表情難掩哀傷。

▲金賽綸以《大叔》走紅。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



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▲金賽綸和元斌共演《大叔》牽起緣分。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



綜合韓媒報導，元斌和妻子李奈映透過經紀公司Eden Nine，以夫妻名義送上輓聯，表達哀悼之意外，元斌本人更到殯儀館送別金賽綸，神情悲慟不已。演員孔明、金寶羅和樂團FTISLAND也都透過輓聯向金賽綸傳達最後的訊息，特別是金寶羅，她在輓聯上寫道：「我們會再見的，到時候我會少嘮叨一些。」

▲金賽綸遺照。（圖／翻攝自韓網）



金賽綸在2010年憑電影《大叔》走紅，當時年僅10歲的她，在片中飾演被犯罪組織綁架的少女鄭素美，與元斌飾演的特種部隊退役成員泰植有著深厚的情感羈絆。該片不僅讓金賽綸嶄露頭角，也成為她演藝生涯的重要代表作，之後陸續參與《女王的教室》、《華麗的誘惑》、《魔女寶鑑》等多部影視作品，逐步奠定實力派演員地位。

然而，與她同期活躍的元斌，則在《大叔》後選擇淡出演藝圈，並未再接演任何作品，婚後生活也極為低調。因此，這次特意前往靈堂悼念，讓外界格外關注。

金賽綸於16日在首爾城東區的住家內被發現去世，得年24歲。據悉，當天與她有約的友人因無法聯繫上她，親自前往住處查看，才發現她已無生命跡象。