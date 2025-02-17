方志友預告飛離台灣！　虧楊銘威「一打二」嘆：他是沒原則的爸

記者黃庠棻／台北報導

藝人方志友2023年靠著《本日公休》獲得金馬獎最佳女配角，今（17）日出席美髮保養品活動，受訪時聊到日前腳傷，她表示這是康復後第一次露面，坦言「現在還是不能負重跟跳，醫生建議可以騎腳踏車。」笑說「今天久違穿上高跟鞋時，還有點害怕，很擔心又斷一次，太久沒有凹到，想趕快換回平底鞋！」

▲方志友先前腳受傷。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，方志友下個禮拜即將飛到香港拍戲，屆時要待2個禮拜，她表示一雙兒女都沒有任何意見，她則非常開心，笑說「楊銘威可以一打二啊，只是可能我回來後會爆炸，因為他是一個沒有原則的爸爸！」無奈透露，自己會在意孩子可能盡量不要吃甜食、早點睡之類的。

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▲方志友出席髮品活動。（圖／記者湯興漢攝）

而方志友談到老公帶娃，一派輕鬆地分享，功課部分楊銘威只會確認孩子是否寫完，並不會在意寫的對錯，她表示「我後來發現，其實就是要讓他錯，不用幫他們訂正，到學校被改他們才會記得。」

▲楊銘威、方志友育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／楊銘威）

聊到情人節，方志友提到楊銘威完全沒有任何表示，原本計畫去近期很紅的南機場夜市吃小吃，老公也很興奮地表示贊同，沒想到對方完全忘了兒子晚上要上巴西柔術的課程，笑說「最後上完課，陪小孩睡覺我們也睡著，就那樣過了。」

▲方志友出席髮品活動。（圖／記者湯興漢攝）