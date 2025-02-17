高雄碎屍殺人魔手法殘忍！高仁和斷言「不會判死刑」原因曝　開賭千份雞排

記者孟育民／台北報導

高雄爆出驚悚殺人分屍案，72歲張介宗涉嫌殺害3名70多歲婦人，當中包括張男的大嫂，且警方推測，3名死者都慘遭張男分屍棄置河中，警方至今已在打撈出62塊屍塊、1塊疑似人骨，全案目前還在偵辦中。不過退休刑警高仁和日前在直言，張不會被判死刑，甚至用1000份雞排打賭。

▲高仁和談到高雄碎屍案。（圖／翻攝自YouTube／funseeco哏傳媒）

張介宗涉嫌殺害三名年長婦女，並支解遺體棄屍河中，手法殘忍至極。高仁錄製許聖梅主持的節目《危機女王》，認為被害人不只三人，因為台灣每年有超過千人失蹤找不回，「兇手有沒有可能之前殺害其他婦女？我覺得很有可能，因為他太熟練了。」他甚至斷言張介宗不會被判死刑，「如果判死刑我請大家吃1000份雞排，台灣現在有太多廢死聯盟，死刑犯還很多，這個72歲，他光是等一審、二審、三審，結果下來搞不好已經死在獄中了。」

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高仁和也認為張介宗沒有精神上的疾病，「他尋找的目標不會找家附近，然後會想盡辦法騙到家裡，這都是計劃的，所以不可能精神狀況有疾病，而且他心死縝密到知道什麼時間跟地點把屍體毀屍滅跡。」

▲高仁和認為最後張介宗不會被判死刑。（圖／翻攝自YouTube／funseeco哏傳媒）



事實上，專案小組前在鎮運河第五船渠的打撈作業已進行多日，截至目前為止，已撈到62塊屍塊，並發現5件衣服、5件褲子，其中一件紅色上衣、一件藍色上衣有明顯被焚燒過的痕跡，且衣服疑似殘留血跡，警方目前已帶回化驗是否與被害人有關。

▲目前案情還在追查中。（圖／記者吳世龍攝）