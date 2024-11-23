ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

MAMA／金泰梨齊耳中短髮現身美炸！　脫口「爆大雷」主持人驚呼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2024 MAMA正式揭開序幕，活動23日進行最後一天，人氣女演員金泰梨首度接下典禮主持人重責，她把頭髮剪成俐落的齊髮造型，與《正年》的小男孩短髮截然不同，展盡女神風采，全場驚呼聲連連。

▲▼ MAMA／金泰梨齊耳短髮現身美炸！脫口「爆雷表演節目」主持人。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼金泰梨以齊耳中短髮現身超美。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼ MAMA／金泰梨齊耳短髮現身美炸！脫口「爆雷表演節目」主持人。（圖／翻攝自myvideo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金泰梨23日紅毯上以純白抹胸禮服亮相，胸前簡約流暢的剪裁完美襯托出她的肩頸線條，搭配細緻的藍寶石吊墜，為整體造型增添一抹典雅色彩，展現高貴氣質。

而她過去在《正年》是耳上短髮，這次為了典禮，她把頭髮留長造型干練而不失柔美，微微外翹的髮尾增添活潑俏皮感，完美平衡了成熟與清新的魅力。

▲▼ MAMA／金泰梨齊耳短髮現身美炸！脫口「爆雷表演節目」主持人。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼金泰梨爆雷坦言會參與開場表演。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼金泰梨爆雷坦言會參與開場表演。（圖／翻攝自myvideo）

身為典禮主持人的她難掩緊張感，她向觀眾問候：「大家好，我是演員金泰梨，也是今天主持人，在日本大阪跟大家見面很開心，雖然有點緊張，但我會帶著以開心、愉悅的心情與觀眾互動。」被問及服裝巧思，她脫口爆大雷坦言：「這可能會有點暴雷，我會參與一點點開場的演出，就像花朵綻開一樣揭開演出序幕，所以才以全白禮服為主。」曝光了官方未公開的部分，連主持人都驚呼「暴雷了！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

推薦閱讀

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

小林柏宏掰了！爆劈腿還拍親密片！《SCOOL》重懲「拔掉出道資格」

小林柏宏掰了！爆劈腿還拍親密片！《SCOOL》重懲「拔掉出道資格」

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

雷／《影后》10大人氣演員排行揭曉！　她狂飆演技逼哭觀眾

雷／《影后》10大人氣演員排行揭曉！　她狂飆演技逼哭觀眾

帥炸！《影后》鮮肉男神脫了　詹懷雲上身「8塊肌＋人魚線」大放送

帥炸！《影后》鮮肉男神脫了　詹懷雲上身「8塊肌＋人魚線」大放送

還記得「泰國林志穎」嗎？42歲TAE現況曝光！　變身黑幫老大對打隋棠

還記得「泰國林志穎」嗎？42歲TAE現況曝光！　變身黑幫老大對打隋棠

畢書盡前女友遭提告發聲了！　「做人真的很失敗」

畢書盡前女友遭提告發聲了！　「做人真的很失敗」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

小林柏宏掰了！爆劈腿還拍親密片！《SCOOL》重懲「拔掉出道資格」

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

雷／《影后》10大人氣演員排行揭曉！　她狂飆演技逼哭觀眾

帥炸！《影后》鮮肉男神脫了　詹懷雲上身「8塊肌＋人魚線」大放送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金泰梨, MAMA

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 被說「以為是陳美鳳」：完蛋了！曾莞婷14字首回應 高EQ網全截圖
  2. 出道10年　柯泯薰突大膽告白男歌手：是我非常仰慕的對象
  3. MAMA／SEVENTEEN西裝現身　全場觀眾「高舉手機」尖叫
  4. MAMA／金泰梨齊耳中短髮現身美炸！　脫口「爆大雷」主持人驚呼
  5. MAMA／(G)I-DLE高雅登場！Minnie走過頭定格　舒華連身短裙秀美肩
  6. MAMA／aespa性感女神風現身！　鏡頭前輪流放電⋯寧寧下秒害羞了
  7. 以為MAMA塞獎給她！李泳知直播說錯話　安兪真嚇瘋「秒叫她閉嘴」
  8. 五月天阿信深夜突直播！　「遭疑喝假酒」親自回應了
  9. 12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍
  10. 富二代婚前「很常到外面吃」害妻染性病！婆家反嫌1事：妳有問題

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366