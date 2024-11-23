MAMA／金泰梨齊耳中短髮現身美炸！　脫口「爆大雷」主持人驚呼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2024 MAMA正式揭開序幕，活動23日進行最後一天，人氣女演員金泰梨首度接下典禮主持人重責，她把頭髮剪成俐落的齊髮造型，與《正年》的小男孩短髮截然不同，展盡女神風采，全場驚呼聲連連。

▲▼金泰梨以齊耳中短髮現身超美。（圖／翻攝自myvideo）



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金泰梨23日紅毯上以純白抹胸禮服亮相，胸前簡約流暢的剪裁完美襯托出她的肩頸線條，搭配細緻的藍寶石吊墜，為整體造型增添一抹典雅色彩，展現高貴氣質。

而她過去在《正年》是耳上短髮，這次為了典禮，她把頭髮留長造型干練而不失柔美，微微外翹的髮尾增添活潑俏皮感，完美平衡了成熟與清新的魅力。

▲▼金泰梨爆雷坦言會參與開場表演。（圖／翻攝自myvideo）



身為典禮主持人的她難掩緊張感，她向觀眾問候：「大家好，我是演員金泰梨，也是今天主持人，在日本大阪跟大家見面很開心，雖然有點緊張，但我會帶著以開心、愉悅的心情與觀眾互動。」被問及服裝巧思，她脫口爆大雷坦言：「這可能會有點暴雷，我會參與一點點開場的演出，就像花朵綻開一樣揭開演出序幕，所以才以全白禮服為主。」曝光了官方未公開的部分，連主持人都驚呼「暴雷了！」