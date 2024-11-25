小孟老師／11月25日星座運勢　獅子辛苦了！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：走過辛勤時光
感情：點亮心中明燈
財運：懂得控制開銷
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：得到指點幫助
感情：放下執著心態
財運：適合犒賞自己
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：射手
工作：願意扛起工作
感情：認真經營愛情
財運：繼續手中投資
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【土象星座】
工作：積極努力打拼
感情：得到親友祝福
財運：放下心中所求
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：積極主動做事
感情：放下心中疑慮
財運：理財積極性高
幸運色：灰色
貴人：處女
小人：天秤
工作：合夥默契十足
感情：迎向美好未來
財運：投資事半功倍
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
工作：同事相處融恰
感情：兩人相依相偎
財運：動口生財獲利
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：團隊共同討論
感情：破解心中謎團
財運：勤儉節約持家
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：尋找拓展機會
感情：經歷甜蜜時光
財運：嘴甜打動財神
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：聰明靈活工作
感情：伴侶鼎力相助
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：親切態度待人
感情：恢復日常寧靜
財運：規劃理財計劃
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：朋友引見事業
感情：注意朋友狀態
財運：控管預算支出
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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