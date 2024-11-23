富二代婚前「很常到外面吃」害妻染性病！婆家反嫌1事：妳有問題

記者潘慧中／綜合報導

性學網紅1G老濕最近上節目《哈囉你有事嗎》透露，閨蜜嫁給一位建商富二代，小倆口都28歲，公婆希望她能在30歲前就懷孕，未料由於老公婚前「很常到外面吃」得到性病，也因此害她染上性病。

▲▼1G老濕分享閨蜜嫁給富二代的故事。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）



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婚後，1G老濕的閨蜜一直被公婆催生，自行檢查完身體雖然完全沒有問題，但無奈的是，老公完全擺爛不想檢查，到後來，老公應酬完還故意不回家，「就是偏偏不跟她做！」

▲▼1G老濕的閨蜜獨自承受傳宗接代的壓力。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）



1G老濕的閨蜜直到現在仍然沒有小孩，公婆不但持續施壓催生，還反過來質疑「妳是不是有問題」，但她檢查完身體明明沒問題，唯一的不確定性落在另一半身上，只是老公遲遲不去檢查。

▲1G老濕的閨蜜被婆家質疑身體有問題。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）



更無奈的是，老公並沒有在公婆面前幫1G老濕的閨蜜講話，加上她很愛另一半，所以遲遲沒有跟公婆提及老公曾染性病、不做健檢一事，到最後，老公為了不要有小孩「一直在躲炮」。

▲1G老濕的閨蜜一直被老公躲炮。（圖／翻攝自YouTube／哈囉你有事嗎）