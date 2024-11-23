ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金馬獎／陸名導抱走導演獎！　婁燁霸氣喊：共同榮譽

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。大陸婁燁以電影《一部未完成的電影》奪下本屆金馬最佳導演獎。

►【第61屆金馬獎得獎名單】看這裡

▲▼第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大陸導演婁燁委託代領人出席金馬獎，對方一上台就唸出事先準備好的得獎感言：「謝謝大家，感謝金馬獎，感謝各位評審，這是我從影以來最特別的一次導演工作，我很榮幸也很驕傲，和我的主創、我的演員以及所有的參與者在一起，我們一起度過了那段艱難的時光，這是所有參與者共同的榮譽，謝謝所有參與者，謝謝電影人，希望大家能喜歡電影，繼續做電影。」

▲▼第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）

本屆金馬獎共有718部作品參賽，其中劇情片多達99部，可說是歷年之最，競爭也格外激烈。而先前金馬獎遭到大陸官方抵制，近幾年對岸作品入圍數有漸漸增加的趨勢，對此，金馬執委會執行長聞天祥先前曾表示：「我不避諱這個問題，但（統計數量）這東西有點困難，因為不是導演是哪個地方的人，就是哪裡的片子。」

▲最佳導演獎⼀婁燁《一部未完成的電影》代領人。（圖／翻攝自MyVideo）

▲第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）

此外，金馬做出統計，今年各地報名參賽的數量，包括台灣277部、中國大陸276部、香港72部、澳門17部、馬來西亞21部、新加坡17部，以及「其他」也多達67部。為此，金馬執委會執行長聞天祥也特別提及：「大家可以關注，繼去年馬來西亞浪潮後，今年新加坡片非常猛。」

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
🎥金馬61頒獎典禮官方直播在MyVideo，免費看>> https://twm5g.co/GW3D

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

推薦閱讀

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片

金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力

金馬獎／許光漢「台上激吻吳君如」！她爽到臉漲紅　大尺度畫面全放送

金馬獎／許光漢「台上激吻吳君如」！她爽到臉漲紅　大尺度畫面全放送

金馬獎／11歲鄭又菲得新人獎爆哭！「4歲就出道」　媽媽曾沛慈跟著大哭

金馬獎／11歲鄭又菲得新人獎爆哭！「4歲就出道」　媽媽曾沛慈跟著大哭

金馬獎／劉冠廷開場「奇葩自聊18分鐘」尬爆！　PTT傻眼笑哭：不忍苛責

金馬獎／劉冠廷開場「奇葩自聊18分鐘」尬爆！　PTT傻眼笑哭：不忍苛責

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力

金馬獎／許光漢「台上激吻吳君如」！她爽到臉漲紅　大尺度畫面全放送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金馬獎, 金馬61典禮, 金馬61, 第61屆金馬獎, 2024金馬獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光
  2. 金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了
  3. 金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片
  4. 金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力
  5. 金馬獎／遭陸封殺在台奪大獎！　婁燁《一部未完成的電影》得最佳劇情
  6. 金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后
  7. 金馬獎／新科影帝張志勇是殘疾人士　「10歲手眼遭炸傷」：曾不敢被拍
  8. 金馬獎／最佳新導演曾威量　感謝施名帥姚淳耀鼓勵
  9. 周湯豪演唱會撞場台日大戰　又有女粉丟bra上台…他爆粗口：X！
  10. 金馬獎／陸名導抱走導演獎！　婁燁霸氣喊：共同榮譽

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366