金馬獎／陸名導抱走導演獎！　婁燁霸氣喊：共同榮譽

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。大陸婁燁以電影《一部未完成的電影》奪下本屆金馬最佳導演獎。

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▲第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）



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大陸導演婁燁委託代領人出席金馬獎，對方一上台就唸出事先準備好的得獎感言：「謝謝大家，感謝金馬獎，感謝各位評審，這是我從影以來最特別的一次導演工作，我很榮幸也很驕傲，和我的主創、我的演員以及所有的參與者在一起，我們一起度過了那段艱難的時光，這是所有參與者共同的榮譽，謝謝所有參與者，謝謝電影人，希望大家能喜歡電影，繼續做電影。」

▲第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）



本屆金馬獎共有718部作品參賽，其中劇情片多達99部，可說是歷年之最，競爭也格外激烈。而先前金馬獎遭到大陸官方抵制，近幾年對岸作品入圍數有漸漸增加的趨勢，對此，金馬執委會執行長聞天祥先前曾表示：「我不避諱這個問題，但（統計數量）這東西有點困難，因為不是導演是哪個地方的人，就是哪裡的片子。」

▲第61屆金馬獎，最佳導演，《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）

此外，金馬做出統計，今年各地報名參賽的數量，包括台灣277部、中國大陸276部、香港72部、澳門17部、馬來西亞21部、新加坡17部，以及「其他」也多達67部。為此，金馬執委會執行長聞天祥也特別提及：「大家可以關注，繼去年馬來西亞浪潮後，今年新加坡片非常猛。」

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