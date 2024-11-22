MAMA／TXT然竣「3秒神顏」全場瘋了！　Rosé、火星人驚喜合體

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2024 MAMA頒獎典禮於22日正式登場，本屆一連舉辦3場，稍早美國場完美落幕，日本場第一天於22日晚間5點準時開演，TOMORROW X TOGETHER然竣以個人之姿站上舞台，帶來惹火頂胯下的新歌〈GGUM〉，全場萬人尖叫聲掀頂。

▲▼然竣帥氣側顏引起暴動。（圖／翻攝自myviedo）



[廣告]請繼續往下閱讀...

然竣身為MAMA日本場第一天開場藝人，身穿藍色皮衣霸氣現身，他帶來新歌〈GGUM〉，開麥熱唱，舞蹈動作性感又惹火，萬人尖叫聲掀頂，尤其是鏡頭最後停在他的側顏，長達3秒的時間宛如漫畫中走出來的男神，「漫撕男」帥氣外貌令粉絲當場心臟漏一拍。

▲▼aespa、TXT得獎。（圖／翻攝自myviedo）



場上首先開獎，由aespa、TOMORROW X TOGETHER接續拿下「Fan’s choice」獎，Karina致謝粉絲的支持，TOMORROW X TOGETHER休寧凱也說道：「謝謝MOA，粉絲給我們很多力量，今年是很幸福的一年。」太顯不忘向休息中的秀彬喊話：「秀彬哥，你有看到嗎？我們會把獎帶回去，你好好休息，快點好起來。」團魂炸裂。

▲Rosé、火星人驚喜合體。（圖／翻攝自myviedo）



不僅如此，22日最大表演嘉賓請來火星人布魯諾（Bruno Mars）與Rosé，兩人被拍到坐在台下，雖只有1秒掃過畫面，但馬上掀起熱烈尖叫聲。