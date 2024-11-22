超胸恐龍妹林心穎　睽違十年再度直播帶貨

記者葉文正／台北報導

直播主恐龍妹林心穎出道十週年，她十年前以恐龍裝打扮在信義區街頭熱舞而爆紅，今年轉戰直播帶貨，再度穿上恐龍裝和殺蛇哥逸祥一起直播，如今她已是一個孩子的媽，但身材依舊火辣。林心穎透露：「轉做直播帶貨時，大家都是看衰我的！說我回去拍短影音就好，不用來賣貨，讓我內心很受傷！」

▲逸翔(右)與恐龍妹直播。（圖／三立提供）

恐龍妹林心穎做了九年的娛樂主播，今年轉型做直播帶貨，她表示會想轉做直播主和自己身分轉變也有很大的關係。以前是個小妹妹，有比較多男生觀眾，但現在她是媽媽和人妻的身分，也不能靠觀眾斗內過活，可是她轉念一想：「大家都會有日常所需的用品，推薦商品做帶貨就會是個正向的循環，因為我提供的是他們也需要的東西。」

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▲恐龍妹重出江湖。（圖／三立提供）

林心穎覺得直播最重要的是和粉絲的互動，她出身台東，所以給人的感覺很親切，很容易和大家變成好朋友，和觀眾拉近距離，她會分享很多親身體驗的產品心得，體驗不好的她也會如實分享，觀眾也覺得她的推薦讓人很放心。

▲逸翔與恐龍妹直播還搞笑。（圖／三立提供）

藝人殺蛇哥逸祥現也轉戰直播帶貨，他覺得現在的直播帶貨要有娛樂性，也要與觀眾互動，所以就需要自己想梗想橋段，讓直播表現得更有趣。逸祥之前比較常出現在綜藝節目上說學逗唱，現在直播介紹商品時，有時會唱一小段歌，或是有不一樣的裝扮，就是要吸引觀眾的眼球，讓他們留下來觀看。

恐龍妹林心穎也分享，其實轉做直播帶貨時，很多人是不看好她的，會覺得她就是個娛樂主播，哪會賣東西？也有酸民批評她，說她回去拍短影音就好，不用來賣貨，讓她內心很受傷。但她樂觀表示：「更重要的是要想辦法讓自己站在這裡，自己是否進步了，讓自己有更多的收穫。」