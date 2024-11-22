ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

超胸恐龍妹林心穎　睽違十年再度直播帶貨

記者葉文正／台北報導

直播主恐龍妹林心穎出道十週年，她十年前以恐龍裝打扮在信義區街頭熱舞而爆紅，今年轉戰直播帶貨，再度穿上恐龍裝和殺蛇哥逸祥一起直播，如今她已是一個孩子的媽，但身材依舊火辣。林心穎透露：「轉做直播帶貨時，大家都是看衰我的！說我回去拍短影音就好，不用來賣貨，讓我內心很受傷！」

▲逸翔與恐龍妹直播。（圖／三立提供）

▲逸翔(右)與恐龍妹直播。（圖／三立提供）

恐龍妹林心穎做了九年的娛樂主播，今年轉型做直播帶貨，她表示會想轉做直播主和自己身分轉變也有很大的關係。以前是個小妹妹，有比較多男生觀眾，但現在她是媽媽和人妻的身分，也不能靠觀眾斗內過活，可是她轉念一想：「大家都會有日常所需的用品，推薦商品做帶貨就會是個正向的循環，因為我提供的是他們也需要的東西。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲逸翔與恐龍妹直播。（圖／三立提供）

▲恐龍妹重出江湖。（圖／三立提供）

林心穎覺得直播最重要的是和粉絲的互動，她出身台東，所以給人的感覺很親切，很容易和大家變成好朋友，和觀眾拉近距離，她會分享很多親身體驗的產品心得，體驗不好的她也會如實分享，觀眾也覺得她的推薦讓人很放心。

▲逸翔與恐龍妹直播。（圖／三立提供）

▲逸翔與恐龍妹直播還搞笑。（圖／三立提供）

藝人殺蛇哥逸祥現也轉戰直播帶貨，他覺得現在的直播帶貨要有娛樂性，也要與觀眾互動，所以就需要自己想梗想橋段，讓直播表現得更有趣。逸祥之前比較常出現在綜藝節目上說學逗唱，現在直播介紹商品時，有時會唱一小段歌，或是有不一樣的裝扮，就是要吸引觀眾的眼球，讓他們留下來觀看。

恐龍妹林心穎也分享，其實轉做直播帶貨時，很多人是不看好她的，會覺得她就是個娛樂主播，哪會賣東西？也有酸民批評她，說她回去拍短影音就好，不用來賣貨，讓她內心很受傷。但她樂觀表示：「更重要的是要想辦法讓自己站在這裡，自己是否進步了，讓自己有更多的收穫。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「台版新垣結衣」怒報警！外籍狂粉私訊以死相逼　騷擾長達半年

推薦閱讀

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

11天前才現身⋯35歲諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了

11天前才現身⋯35歲諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

小S戒酒1個多月現況曝光！　被狂讚「大回春10歲」：怎美成這樣

小S戒酒1個多月現況曝光！　被狂讚「大回春10歲」：怎美成這樣

二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲

二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲

林襄卸妝「全素顏錄影」真面目現形！罕關濾鏡0修圖 安心亞一看大驚

林襄卸妝「全素顏錄影」真面目現形！罕關濾鏡0修圖 安心亞一看大驚

大S難得露臉！「胸前刺青示愛」超閃 具俊曄轉頭濕吻她全被拍

大S難得露臉！「胸前刺青示愛」超閃 具俊曄轉頭濕吻她全被拍

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

澎恰恰棒球戰績超輝煌「生涯2經典完全比賽」　球迷：不然怎叫鐵手

澎恰恰棒球戰績超輝煌「生涯2經典完全比賽」　球迷：不然怎叫鐵手

獨家／懷秋痛揭爸爸睡夢離世　重量級背景罕見曝光「還拿過金馬獎」

獨家／懷秋痛揭爸爸睡夢離世　重量級背景罕見曝光「還拿過金馬獎」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

11天前才現身⋯35歲諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

小S戒酒1個多月現況曝光！　被狂讚「大回春10歲」：怎美成這樣

二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲

林襄卸妝「全素顏錄影」真面目現形！罕關濾鏡0修圖 安心亞一看大驚

大S難得露臉！「胸前刺青示愛」超閃 具俊曄轉頭濕吻她全被拍

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林心穎, 逸翔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 關繼威重返金馬！興奮喊「我等了40年」　台裔製片：媽比我拿奧斯卡還興奮
  2. 玖壹壹健志、Mia新加坡甜蜜放閃！　「懷孕6個月」渾圓肚全被拍
  3. MAMA／男神邊佑錫大長腿登上紅毯！感動答謝「今年收到太多愛了」
  4. 直擊／丁海寅媽媽也來了　害羞認「手機藏私密照」：粉絲喜歡我就公開
  5. MAMA／徐仁國、安宰賢再合體！「深情對視、搭肩」互動甜翻CP粉
  6. 張艾嘉緊急回香港探望母　「是否出席金馬獎」官方回應了
  7. MAMA／IVE開胡拿下第一獎！張員瑛重現「LUCKY VICKY」電暈全場
  8. TYGA取消來台歐陽靖曝「前夫也被放鳥」　私下真實面全說了
  9. 超胸恐龍妹林心穎　睽違十年再度直播帶貨
  10. 直擊／町田啓太戲癮上身！鍾情謝盈萱演一段《影后》：是我先看到妳

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366